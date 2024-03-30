新北瑞芳警公布「4行政區」掃墓交管 籲民眾搭大眾運輸

新北市瑞芳警分局今天表示，因應清明期間湧入瑞芳、貢寮、雙溪與平溪等4個行政區的掃墓車輛，即日起至清明連假期間，將視每天車流實施彈性交通疏導，呼籲市民掌握交通動態。

瑞芳警分局今天發布新聞，公布掃墓期間的交通管制狀況：

瑞芳區第一公墓，將在公墓入口處龍潭橋設管制點，一旦停車場空間已滿，將暫時管制開放；4月4日清明節當天，公墓入口處也將特別管制「汽車」進出，機車騎士則不在管制範圍。

貢寮區第九公墓，在3月31日、4月4日啟動交通管制，從上午7時至下午1時，針對雙玉里新社橋入口處、台2線98公里處第九公墓入口、馬崗街往三貂角燈塔交叉路口設管制點，台2丙線通往第九公墓入口處管制車輛「只出不進」。

雙溪區頂坪公墓、柑腳公墓，警方將在太平路執行交通疏導，「惠美小吃」往雙溪公園車輛管制禁止進入，基福公路、中正隧道、柑腳公墓也將實施兩端周邊交通疏導。

平溪區第一公墓，承善橋至產業道路及106線道沿線，由警方執行交通疏導。警方呼籲民眾可收聽警廣，或透過瑞芳警察分局的臉書（Facebook）瞭解最新交通動態，也請民眾多利用接駁車。