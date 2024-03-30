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大直案損鄰戶公辦都更「1車位340萬元」 議員：住戶負擔過重

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
基泰大直案傾斜民宅東側及南側更新重建，目前啟動公辦都更程序，今天召開說明會，都發局向住戶說明更新前、後權利價值及初步房型規畫。圖／北市都更處提供
基泰大直案傾斜民宅東側及南側更新重建，目前啟動公辦都更程序，今天召開說明會，都發局向住戶說明更新前、後權利價值及初步房型規畫。圖／北市都更處提供

基泰大直案傾斜民宅東側及南側更新重建，目前啟動公辦都更程序，今天召開說明會，都發局向住戶說明更新前、後權利價值及初步房型規畫。但台北市議員陳怡君指出，都更後坪數差異大，且停車位近340萬，共同負擔比過高，造成損鄰戶負擔過重，希望市府與未來招標廠商應多讓利，還給「被迫」都更損鄰戶居住權益。

北市都更處及北市住都中心在估價及模擬選配說明會中，向住戶說明更新前後權值、更新後建築規畫及房型配置、模擬選配原則及如何進行選配作業，讓民眾理解未來可以選擇的房型、位置以及找補差額，說明會現場約300位住戶出席，更新處承諾會將住戶現場表達的疑問與需求納入未來招商條件。

有部分住戶反映，社區是大直基泰案造成受損被迫都更，市府應以7599專案計畫程序辦理而非強迫住戶參與都更，且更新後無法達到一坪換一坪及停車位價格過高，對住戶權益無保障。

陳怡君指出，去年12月，當時市府說好用7599專案來進行都更，第一階段門檻以75％作為同意門檻，未料市府最後由「大直專案」逕行都更程序，也就是說不需二、三階段的住戶表示同意與否，市府直接進行強制都更，這讓目前對於都更有疑慮的民眾認為市府溝通不良，直言因基泰損鄰造重大工安，更讓損鄰戶被迫都更，這簡直是雙重損害住戶居住權益。

她說，雖然市府放寬容積跟獎勵及都更時程，但這仍無法達成還原原坪數一坪換一坪，更新後根本住不下原有的家庭成員，然很多住戶都是長輩，他們就是在這裡養老，但如今若要換回原來的坪數，就必須要準備高額的找補金額，因此許多長輩萌生都更退意，直言養老金都沒了。甚至還有住戶表示，除了房子找補之外，光一個停車位就要多支付近340萬，讓住戶哀聲連連。

對此，都更處表示，自大直基泰損鄰事件後，為保障大直傾斜民宅東側及南側住戶的居住安全，以「公辦都更專案」積極協助，自112年10月辦理意願調查，住戶表達高度意願，始啟動此二基地公辦都更程序，並無住戶指的強制都更情形。

都更處指出，公辦都更是以都市更新權利變換之規定辦理，程序過程公平公正公開，後續招商時亦將積極訪商，並以務實且對住戶有利之方案作為招商基礎，全案預計113年度公告上網招商，積極協助民眾盡快重建家園。住戶於公告上網招商前，皆可持續表達意見及疑問，更新處及住都中心將竭力為住戶解惑及討論。

住戶 北市 大直 都更

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