春季到苦楝綻放淡紫色小花 新北推2處公園就近欣賞

春季到來，除了櫻花盛開，也正是苦楝樹開花季節。苦楝樹的花瓣呈淡紫色，還會散出似洋玉蘭的香味，新北市景觀處推薦中和四號公園及土城斬龍山遺址文化公園2處公園，除了可看到正開花的苦楝，也可帶小朋友放電。

景觀處表示，中和4號公園位在中永和交界，可搭乘捷運中和新蘆線至永安市場站下車。公園占地11公頃，是雙和地區最大的公園，公園內有樹蔭、有大草坪、有池塘，是個適合親子休閒、野餐好去處。

其中，在安平街與中安街側進入園內，小土丘旁種植數十棵楝樹正是花期，楝樹的嫩綠葉芽與粉紫色小花會一起綻放，不僅滿足視覺，苦楝樹有獨特的花香，漫步在樹下享受最愜意的午後，帶有粉白、粉紫的花不論是掛在樹梢、落在地上成花毯，都是都市中期間限定的美景之一。

而公園內的遊戲場有超大沙坑、兩座巨大書本主題磨石子溜滑梯及多種盪鞦韆（鳥巢鞦韆、雙人鞦韆、座椅式鞦韆及單人鞦韆）等，是溜小孩的絕佳選擇。

位在捷運板南線土城站1號出口的斬龍山遺址文化公園，也揚起淡淡楝香，滑梯旁的楝樹，樹形優美，花朵遠看似霧，近看似雪，花瓣呈淡紫色，還會散出似洋玉蘭的香味，隨風搖曳隨雨落，輕柔淡雅讓人如醉癡迷。