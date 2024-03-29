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新北中介教育過渡方案 4月起將逐案列管觸法學生

中央社／ 新北29日電
新北教育局今天表示，為防範重大校園安全事件，4月起針對觸法且有傷人之虞學生逐案列管；於開庭前召開個案會議，並規劃個別化中介教育過渡方案。圖為示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
新北教育局今天表示，為防範重大校園安全事件，4月起針對觸法且有傷人之虞學生逐案列管；於開庭前召開個案會議，並規劃個別化中介教育過渡方案。圖為示意圖，照片中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

新北教育局今天表示，為防範重大校園安全事件，4月起針對觸法且有傷人之虞學生逐案列管；於開庭前召開個案會議，並規畫個別化中介教育過渡方案。

新北去年底發生國中生命案引發全國關注，教育局今天表示，4月起，學生若觸法都逐案列管，與司法、警察、社政單位合作，討論學生的輔導機制，與中介教育過渡方案的實施程序。

教育局說，新北將針對列管學生，於開庭前召開個案會議，規畫個別化的中介教育過渡方案，安排1周至1個月不等的課程。

個別的中介教育，由公部門為主，民間資源為輔的社區化輔導，課程配搭藝術治療、園藝治療、職業試探、生命教育等；也定期輔導晤談關懷，協助學生自我探索與瞭解、情緒紓解與管理、生涯規畫。

教育局說，盼讓觸法學生能漸進式適應社區生活，並以返回校園穩定就學為目標，引導學生正向發展，盼能有效改善偏差行為。

教育局 新北 校園安全

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