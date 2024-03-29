新北中介教育過渡方案 4月起將逐案列管觸法學生

汐止的綜合運動場使用率很高，不管假日還是平日，都有許多民眾前來健走、跑步，也有許多小朋友會來使用，但是時間久了，運動場的跑道、步道和看台等，都有需要修繕的情況，因此新北市議員張錦豪今(29)日就邀集公所等相關人員現場會勘，希望進行整體改善。...

2024-03-29 18:40