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環狀線「過板橋不停」全場傻眼 新北捷運公司解釋了

中央社／ 新北29日電
新北捷運公司說，環狀線採全自動無人駕駛系統，當停車位置超過300公分就會開往下一站，這是系統的安全保護設計。圖／聯合報系資料照片
新北捷運公司說，環狀線採全自動無人駕駛系統，當停車位置超過300公分就會開往下一站，這是系統的安全保護設計。圖／聯合報系資料照片

網友說，昨天搭捷運環狀線因停靠站不準確而直接略過板橋站。新北捷運公司說，環狀線採全自動無人駕駛系統，當停車位置超過300公分就會開往下一站，這是系統的安全保護設計。

有網友在社群平台Threads發文表示，捷運環狀線竟因停靠站不準確而直接略過板橋站，「全部人傻眼」，引發討論。有網友留言，「以前就遇過，不是第一次」「之前搭文湖線也這樣過，就是直接不停到下一站」「對要趕高鐵跟火車的人很傷欸」「直接再（等）7分鐘」「隨車員還是很重要」，也有人好奇為何不能倒退。

新北捷運公司說，經調查，往大坪林方向列車昨天下午4時37分停靠環狀線板橋站時，因訊號異常導致車輛越位。

新北捷運公司表示，由於環狀線是全自動無人駕駛系統，當列車停車位置超過300公分時，就會採過站不停方式，開往下一站停靠，這是全自動無人駕駛系統的安全保護設計；而發生過站不停時，捷運公司當天就會派員檢查，進行必要設備調整，也會在例行性保養時檢查停準設備。

新北捷運公司說，新北環狀線每天平均有7000車次停靠月台，從通車至今，每10萬次停靠月台，由初期出現2.82次過站不停，到今年0.49次，這現象已逐漸收斂。

北捷 捷運環狀線 新北

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