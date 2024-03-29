新北市府人事案調整 洪玉玲接任體育局長要健全制度組織

新北市政府今日發布人事調整，法制局局長由前中央警察大學國境警察學系教授兼警政管理學院院長蔡庭榕接任，體育局局長由原體育處處長、現任代理局長洪玉玲接任，人事命令於4月1日生效。

新任法制局局長蔡庭榕今年66歲，曾任中央警察大學教授、副教授、管理學院院院長、行政院訴願審議委員會委員等職務，亦出版過許多論著，借重其豐富的法學素養及實務案例經驗，協助市府防弊與風險控管，並幫助公務同仁解釋與瞭解法令。

新任體育局局長則由現任代理局長洪玉玲接掌，其歷任新北市體育處長、副處長、職業訓練中心主任、新聞局專門委員等職務，對新北市政及體育政策發展甚為熟稔，且在2023年獲選行政院模範公務人員，未來會將重點投入建構運動選手培育體系、規畫單一行政區第二運動中心，及評估增設社區小型運動聚點等，持續擴增新北體育運動量能。

洪玉玲表示，體育處升格為體育局，所有的組織編制或是行政，她都有參與，這階段必須把第一棒做好，健全制度跟組織，要運作順暢，她有責任跟義務要扛起責任，3月20日在市政會議也提到，體育局施政目標包含運動環境規畫、第二運動中心期程、運動人才培育、軟硬體建設帶動運動產業蓬勃發展等等，都是接下來要努力的方向。

【法制局局長簡介】

新任法制局局長蔡庭榕（男，47年次）

學歷：美國聖休士頓大學刑事司法博士

經歷：中央警察大學國境警察學系教授兼警政管理學院院長、兼任行政院訴願審議委員會委員、中央警察大學法律學系副教授兼系主任、所長

【體育局局長簡介】

洪玉玲（女，60年次）

學歷：國立台灣師範大學地球科學系碩士

經歷：新北市政府體育局代理局長、新北市政府體育處處長、新北市政府職業訓練中心主任