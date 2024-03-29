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25棵行道樹「判死」惹議 新北市府：專家目測核定移除

中央社／ 新北29日電
新北市板橋區第一運動場周邊人行道樹木有歪斜等狀況，民團認為可移植扶正保留生機。尤其，未經應力波檢測行道樹，如何確保樹木是中空。聯合報記者張曼蘋／攝影
新北市板橋區第一運動場周邊人行道樹木有歪斜等狀況，民團認為可移植扶正保留生機。尤其，未經應力波檢測行道樹，如何確保樹木是中空。聯合報記者張曼蘋／攝影

台灣樹人會與社區居民，不滿板橋第一運動場為改善周邊道路，卻砍伐25棵路樹；今天陳情抗議要求「刀下留命，不要判死刑」。市府說，經專家學者目視健檢暨風險評估後核定移除。

板一運動場周邊居民與台灣樹人會秘書長潘翰疆，今天在砍樹現場持海報抗議表示，市府城鄉發展局宣稱要在運動場旁種植多樣化喬木或複層植物，提升綠覆率；卻要移除25棵樟樹、破布子、小葉南洋杉、垂榕、阿勃勒、小葉欖仁。

潘翰疆說，這些須移除的理由包括，主幹結構不良、傾斜角度大於20度、枝幹中空、樹皮受損、生長空間狹小等；但評估報告是未經樹木保護委員的黑箱作業，且直接將「健檢報告書當成死刑判決書」，根本沒有公民參與。

他接受聯訪認為，除支持腐朽與盤根的樹木可移除，其他無重大結構不良的樹木，可移植扶正保留生機，不要宣判死刑。尤其，未經應力波檢測行道樹，如何確保樹木是中空。

綠美化環境景觀處回應中央社記者表示，城鄉局的移除計畫，邀專家學者「目視健檢」暨風險評估後，提送計畫由景觀處邀學者審查後，修正意見核准辦理。至於須移除的路樹是否仍有生機，須由城鄉局評估。

民主進步黨新北市議員黃淑君表示，市府在地方協調會時，承諾會移植樹木，但今天卻發現大量的樹木將被移除，且調閱紀錄發現，廠商僅將移除計畫報備景觀處備查，未經過實質審查；市府應檢討並實踐程序正義，才能落實綠覆計畫。

城鄉局說，經調查全區共206棵喬木，經健康評估規畫保留166棵，有15棵經評估樹況及結構良好，移植仍可存活，將原地移植，25棵須移除。

健檢 死刑 運動

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