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土城、新莊工業區都更將公展 4月10日公聽會

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊區福營段更新後建物模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
新莊區福營段更新後建物模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

新北工業區都更2案將公展，新莊區福營段及土城區忠義段皆配合都更申請都更增額容積20%、更新範圍容積由210%提升最高至504%，未來將興建作業廠房，盼讓傳統產業升級轉型並增加就業機會。議員則認為立體化工業區建物成本高，雖提供高品質工作環境，但也使小企業卻步，盼市府在打造產業環境時能兼顧小型企業需求。

新莊區福營段都更案位於捷運輔大站周邊的工業區內，建築基地面積共計981坪，現況為早期金屬工業廠房及停車場，更新後將興建1棟地上20層、地下5層的作業廠房，今起公開展覽15日，並於4月3日召開公聽會。

土城區忠義段都更案則位於捷運土城站周邊的工業區內，建築基地面積共計3688坪，現況為無人營運老舊廠房，更新後將興建1棟地上16層、地下3層的作業廠房，1、2樓規劃身心障礙者社區式日間照顧設施，4月2日起公開展覽15日，並於4月10日召開公辦公聽會。

對於此兩區都更案，新莊議員林秉宥表示，緊鄰西盛工業區的塭仔圳重劃後，許多中小企業主需地孔急，新北市府推動立體化工業區是勉強提供部分需求，對拆遷總量來說還是太少，不利於產業長期發展。立體化工業區的建物成本較高，雖然能提供高品質工作環境，但也會使資本較小小型製造業卻步，希望未來市府在打造產業環境時能更兼顧小型企業的發展需求。

議員呂家愷表示，現行老舊建築物及土地資源有限情況下，工業區都更可提高居住安全、環境品質也能增加土地利用率，但也提醒市府都更腳步除了從蛋黃區外擴外，務必把新北市整體產業聚落規劃一併考慮在內，讓每一個行政區都能被照顧到。現今都更持續往前走，市民居住安全及環境安全要放在第一位，水利局也需要跟上腳和中央爭取資源，讓管線接管工程都能儘速進行，提高整體接管率及管線完善。

城鄉發展局長黃國峰指出，工業區都更轉型均為新北市近年力推的重點政策之一，包括增額容積、基準容積加給及多元都更，申請人可視基地條件及個案需求選擇最佳方案；另為跟上時代轉型速度及產業需求量，目前新北市工業區多元都更總申請案件計65件，申請基地總面積約50公頃，更新後總樓地板面積約90萬坪，主要集中在土城區、三重區、新莊區及中和區。

都更處再補充，都更二箭跨街廓都更專案計畫將於明年7月4日截止申請，提醒有需求的申請人多加留意申請時程。新北市都更處網站：https://www.uro.ntpc.gov.tw/

新莊區福營段更新前廠房現況。圖／新北市城鄉局提供
新莊區福營段更新前廠房現況。圖／新北市城鄉局提供
土城區忠義段更新前廠房現況。圖／新北市城鄉局提供
土城區忠義段更新前廠房現況。圖／新北市城鄉局提供
土城區忠義段更新後建物模擬圖。圖／新北市城鄉局提供
土城區忠義段更新後建物模擬圖。圖／新北市城鄉局提供

議員 都更

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