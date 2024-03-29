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壽山路「林口一路煞車到新莊」惹民怨 議員陳世軒會勘速限放寬
連接林口與新莊的壽山路，由於山坡路段過往下坡路段發生數次死亡車禍，新北市府因此實施區間測速且限時速僅30公里，但遭民眾抱怨「從林口到新莊幾乎要一路踩煞車」。新北市議員陳世軒依現代交通科學統計壽山路85百分位速率約落在時速40公里，日前會勘與交通局達成共識，將速限從原30公里，提升到40公里，措施將於4月15日前完成。
陳世軒表示，許多新莊居民反應行駛在壽山路速限30公里實在過於緩慢，「從林口到新莊幾乎要一路踩煞車」，累積不少民眾反彈。且一昧地降低速限並不是代表全然安全，依現代交通科學統計，壽山路的85百分位速率約落在時速40公里，客觀數據顯示自由車流情況下，低於85百分位速率事故風險更高。原有的速限其實沒有比較安全。
為了改善壽山路困境，陳世軒歷經多次現場會勘與交通局達成共識，將原有速限30公里提升到40公里。提升返新莊與林口行車效率，緩解周遭車流問題。合理化壽山路的速限是其選前承諾，表示未來將秉持著理性科學推動各地道路速限科學化。
新北市交通局表示，考量壽山路0K至1K+100道路高程差坡度較大路段，已實施區間測速管制車輛穩定速率行駛，另衡酌事故型態及實測道路85分位速率等資料，經評估放寬壽山路全段速限為時速40公里。將再於沿線急坡及彎道處加強增設警示設施，並於實施初期觀察事故變化情形滾動檢討相關措施，以滿足實際用路需求，兼顧行車安全與順暢。
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