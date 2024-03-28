快訊

食物中毒怎麼辦？常見食物中毒6類型、原因及症狀詳解 就醫前必做一件事保命

首爾公車罷工！勞資談判破局釀7000多公車停駛 通勤族怨趕地鐵擠爆

4科45級分可過台大1階 虐童案後社工系報名人數不減反倍增

新北256億土地沒人繼承 榜首是新莊副都心15.5億商業地

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北單筆未辦繼承價值最高的土地，鄰近機捷新莊副都心站。圖／新北市地政局提供
新北單筆未辦繼承價值最高的土地，鄰近機捷新莊副都心站。圖／新北市地政局提供

2023年新北市共有2403被繼承人（例過世）財產無人繼承登記，地政局統計共有土地1萬3195筆、建物計865棟，土地公告現值達256億元，單價最高位於新莊副都心面積約1178坪、價值15.5億元商業區土地。地政局將在4月起開始公告3個月，若仍無人繼承將列管15年後，移交國產署進行標售，呼籲繼承人盡速辦理繼承以免權益受損。

新北市地政局辦理2024年度逾期未辦理繼承登記不動產，由各地政事務所自4月1日起開始公告至6月30日止共3個月，統計今年度公告被繼承人計2403人、土地1萬3195筆、建物計865棟。依今年公告土地現值未辦繼承土地總價達256億餘元，其中新莊區就占52.2億元，單價最高位於新莊副都心，為面積約1178坪、價值15.5億元商業區土地，鄰近機捷新莊副都心站。

新北市地政局地籍科長王珮榕表示，依據「土地法」規定自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，逾期仍未辦理將移請國財署標售，所得價款保存10年，無人申領則歸屬國庫。

王珮榕提醒子女對父母扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及繼承財產權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。

王珮榕表示，為協助民眾儘速辦理繼承登記，地政局所屬9地所規劃行動專車及行動服務隊直進墓園、墓地、生命紀念館、宮廟、市場及活動中心，加強繼承登記宣導及諮詢服務，民眾也可利用新北市地政局網站查詢，呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，確保自身財產權益。請洽新北市地政局網站

新北市各地所辦理未辦繼承登記諮詢行動服務表。圖／新北市地政局提供
新北市各地所辦理未辦繼承登記諮詢行動服務表。圖／新北市地政局提供

新莊副都心 繼承人 財產

延伸閱讀

影／寶林茶室2死 新北再度稽查粿條食品商發現環境不潔

疑與男友吵架 新北女昨夜墜落碧潭吊橋今早尋獲亡

前東帝士集團總裁陳由豪欠4億 喊價6億拍賣他的18筆土地

寶林茶室案愈演愈烈 新北議會民進黨團籲嚴查

相關新聞

捷運萬大線第二期土城段今動土 侯友宜到場、蔣萬安臨時缺席

由北市捷運局發包的捷運萬大線CQ880A區段標，總價115.9億元大工程今在土城舉辦動工典禮，過往此類橫跨雙北的大型工程...

「春遊三鶯」鶯歌陶博館免費參觀 花伴梅酒直送新北風味

「2024春遊三鶯」將在3月29日起於鶯歌陶博館登場，推出以春天繁花盛開意象規劃的「甕藏春梅」醃脆梅DIY、「春日甜食」...

新北256億土地沒人繼承 榜首新莊15億商業地竟沒人領

2023年新北市共有2403被繼承人（例過世）財產無人繼承登記，地政局統計共有土地1萬3195筆、建物計865棟，土地公...

新店陽光園區流蘇雪花開 感受浪漫四月雪及水陸空樂園

正值春日百花綻放時節，位於新北新店的陽光運動園區內，流蘇樹枝頭已經陸續冒出小白花，遠望如白雪覆在嫩綠色枝葉上的4月雪盛景...

整治淡水河垃圾問題 基北北桃跨縣市解決

基北北桃環保交流合作平台持續進行，昨會議聚焦河川廢棄物調查、新型態城市環境汙染與稽查兩大議題，其中淡水河系垃圾熱點，集中...

碳關稅時代企業開始「碳焦慮」北市開輔導中心辦說明會

國際碳定價、碳關稅政策等將上路，許多出口歐盟、美國等企業，開始有「碳焦慮」，北市產發局為紓解工商企業出口的碳稅壓力，近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。