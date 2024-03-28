新北256億土地沒人繼承 榜首是新莊副都心15.5億商業地

2023年新北市共有2403被繼承人（例過世）財產無人繼承登記，地政局統計共有土地1萬3195筆、建物計865棟，土地公告現值達256億元，單價最高位於新莊副都心面積約1178坪、價值15.5億元商業區土地。地政局將在4月起開始公告3個月，若仍無人繼承將列管15年後，移交國產署進行標售，呼籲繼承人盡速辦理繼承以免權益受損。

新北市地政局辦理2024年度逾期未辦理繼承登記不動產，由各地政事務所自4月1日起開始公告至6月30日止共3個月，統計今年度公告被繼承人計2403人、土地1萬3195筆、建物計865棟。依今年公告土地現值未辦繼承土地總價達256億餘元，其中新莊區就占52.2億元，單價最高位於新莊副都心，為面積約1178坪、價值15.5億元商業區土地，鄰近機捷新莊副都心站。

新北市地政局地籍科長王珮榕表示，依據「土地法」規定自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，逾期仍未辦理將移請國財署標售，所得價款保存10年，無人申領則歸屬國庫。

王珮榕提醒子女對父母扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及繼承財產權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。

王珮榕表示，為協助民眾儘速辦理繼承登記，地政局所屬9地所規劃行動專車及行動服務隊直進墓園、墓地、生命紀念館、宮廟、市場及活動中心，加強繼承登記宣導及諮詢服務，民眾也可利用新北市地政局網站查詢，呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，確保自身財產權益。請洽新北市地政局網站。