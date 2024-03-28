新莊潭底溝惡臭 民怨跑步得戴口罩

流經新北市樹林及新莊區的潭底溝長約3公里，惡臭問題導致居民反感，日前有民眾拍下溝水停滯狀態，垃圾及油汙浮在水面，民眾抱怨「連去跑步都要戴口罩」，新莊區公所昨派人清除垃圾，水利局表示，改善工程預計2026年完工。

流經新北樹林及新莊的潭底溝長約3公里，10多年來惡臭不斷讓居民反感（圖），新莊區公所昨派員清理溝底垃圾。記者李定宇／攝影 新莊潭底溝上游流經樹林工業區，常遭不肖業者排放汙水導致水溝惡臭，今年1月樹林區某電機公司粉刷外牆時將藍色油漆排入水溝，今年3月再發生新北市肉品市場超量排放血水等作業廢水遭環保局告發，潭底溝面臨汙染威脅，加上水流速度緩慢，導致下游南新莊區域水溝飄散惡臭。

地方指出，2021年新北水利局曾表示成功爭取前瞻經費，預告2022年將整治改建潭底溝抽水站、設備更新與改善水路，預計2024年完工，目前還沒動工跡象。

民眾日前拍下潭底溝充斥垃圾及油汙畫面，批「這也太髒了吧」，記者昨直擊潭底溝現況，新莊公所正派員清理溝底垃圾，走在溝邊巷道可聞到陣陣臭味，緊鄰民宅及學校長期忍受水溝臭味困擾。

當地新莊民全里長張文興說，惡臭問題夏天情況更嚴重，曾向市府反映，水利局允諾將施作子母溝改善水流停滯狀況，遲遲未有動工跡象，希望市府趕緊動工，早日解決地方民怨。

市議員陳世軒表示，潭底溝惡臭問題一直是南新莊居民噩夢，刺鼻氣味影響市民居住品質及孩童教育環境，盼市府新設子溝及抽水機組改善工程能加速，但抽水機組更新或新設子溝都是治標，治本應是管理上游汙染源，應嚴懲惡意排放汙水的行為人。

水利局回應，現正辦理潭底溝抽水站機組更新工程及抽水站改建，並申請前瞻經費執行閘門共構站新設抽水機，及新設約1公里子溝工程，工程經費約3.7億元，優化抽水效能並透過子溝施作調整渠底坡度，也避免水流停滯加速潭底溝排水、減少異味，現正辦理發包作業，預計4月上網招標、2026年完工。