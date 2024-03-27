貢寮清明掃墓路狹小 公所籲搭掃墓專車最便利

又到了慎終追遠的季節，不少人已經提早在清明節前夕來掃墓，貢寮區公所為提供給民眾便利的掃墓環境，特別在轄區內五個公墓設置掃墓服務站，並備有各式掃墓用品供民眾借用，另外前往公墓的道路狹小，公所也推出掃墓專車，歡迎民眾多加利用，順利完成慎終追遠。

今年清明節的掃墓服務措施，貢寮區公所於3月30日、31日及4月4日，在第九公墓、第十公墓、第十一公墓、第十二公墓、第十五公墓，皆設有掃墓服務專區，提供掃墓工具、清潔工具、急救箱、綿紗手套、小水桶、輕便雨衣、政令宣導品、流動廁所。

貢寮區區長柯建輝說，因為第九公墓和第十一、十二公墓，因道路本身就不寬，所以屆時會實施交通管制，也請民眾多利用掃墓專車，快速又方便，免於塞車之苦。