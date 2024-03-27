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汐止警分局治安會報深入社區 解決治安、交通問題

觀天下／ 記者李嘉文/汐止報導
汐止警分局治安會報，邀請轄內民意代表、機關、各級學校、協勤民力及轄區50位里長等各界人士參與。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局治安會報，邀請轄內民意代表、機關、各級學校、協勤民力及轄區50位里長等各界人士參與。 圖／觀天下有線電視提供

汐止警分局為提升治安、交通及為民服務品質，昨(26)日召開「113年3月治安會報」，邀請轄內民意代表、機關、各級學校、協勤民力及轄區50位里長等各界人士參與，共同針對轄內治安、交通等議題探討並提出解決方案。

本次治安會議由分局長黃國政主持，聽取各里長對於轄內治安、交通之建言，即時回應需求及研擬作法，此外針對反詐騙議題，除了提報最新詐騙手法提升「識詐觀念」，並針對宣導方式提出精進方案，因應現今集合式住宅之居住型態，社區居民除了透過電視、網路等方式獲取資訊外，大多透過通訊軟體群組互相聯繫(如LINE群組、臉書粉絲團等)，甚至社區自創群組提供住戶交流或宣布社區大小事，汐止警分局邀集里長協助將相關識詐宣導訊息投放到各個社區群組中，藉以擴大接觸面，提升識詐成效。

本次會議與會里長針對轄內治安及交通議題熱烈討論，分局長仔細聆聽每一位與會者的建議與提問，並詳細解答與回應。

分局長黃國政表示「感謝各位里長的熱情參與，治安會報為我們提供了一個珍貴的機會，能夠與各界共同探討和解決當地的治安、交通問題，汐止分局將持續努力，為汐止居民創造更安全、更和諧的生活環境。

住戶 汐止 詐騙

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