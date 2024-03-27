禁議員索資？民眾黨怒轟蓋牌 蔣萬安回應了

北市警用監視器傳輸費爭議延燒，前市長柯文哲、現任市長蔣萬安開戰，因民眾黨立院黨團主任陳智菡多次秀出柯市府時期公文，引發蔣市府質疑，民眾黨議員也坦言有幫忙索資，不過民眾黨團今也發現，昨起市府緊急下令禁止局處向議員提供任何有關台智光監視器案相關資訊，蔣萬安今表示，只要是議員依規定跟程序來索資，市府當然接受議會監督。

民眾黨議員黃瀞瑩今天質疑，蔣市府「到底是偵查不公開？還是政治不公開？」表示蔣市府今早針對她提出的警察局監視系統網路服務費有關索資，給出答覆是「涉及偵查中案件資料因偵查不公開，應不予提供。」黃批評，是不是從今天起都要在蔣市府的一聲令下，以「偵查不公開」為由，全部「蓋牌」？

蔣今天下午出席創業新政記者會時受訪表示，只要是議員依照規定跟程序來進行索資，市府當然都會接受議會的監督。媒體追問，對於民眾黨先前秀出的公文，是她們離開市府帶走的？還是請議員索資？蔣萬安表示，如果是透過議員依程序跟相關的規定來索資，市府都會照過去的做法跟慣例來提供。

北市府發言人殷瑋坦言，檢調當然有來要求「偵查不公開」，不過另一方面，市府也希望在可以的範圍內，行政配合議會盡可能讓相關資訊，議員可以質詢、為人民有發聲的機會，所以接下來，會要求同仁就議員提出索資的內容，「跟檢方一個案子一個案子問能否提供」，如果因偵查不公開不能提供，當然有窒礙難行之處，但如果沒有這個問題就會提供。

殷瑋也表示，最近幾天，民眾黨團有人評論時事時說，總是會留分公文在身邊，但也有人說是透過議員索資，兩位之間到底哪一個是說謊的一方？或是沒有完全揭露真相？這應該問問當事人，應該都會有清楚的答案才對。