撫遠公園將砍77棵樹 居民喊暫緩

台北市松山區撫遠公園近期將進行景觀改善工程，當地居民卻發現工程要將園區內及周遭共計77棵樹砍除，趕緊籌組自救會，要求市府暫緩施作。公園路燈工程管理處說，77棵樹木為專家檢驗的高危險樹木，因此移除，並改善原先人行道及樹穴問題，改種植34株觀花型喬木。

撫遠公園於民國60年代建成，樹木繁盛、陪伴著當地居民成長。這次工程為「民生水資源再生中心暨地下道環境教育館新建工程」統包案後續擴充「撫遠公園景觀改善工程」，移除的樹木多為榕樹，護樹團體今天將到公園開「抗議黑箱判老樹死刑砍樹77棵」記者會。

住在當地20多年的撫遠公園護樹聯盟召集人陳進旺說，公園內有200多株樹木，在北市相當珍稀，而且在地有許多鄰避設施，像是機場、高速公路、民權大橋及汽車修理業，這座公園正好能做調節緩衝的廊帶，如今樹木將被砍伐殆盡。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，公園內有8株受保護樹木，雖然是採原地保留，然而，根據工程項目會在園內設置水泥量體滯洪池，屆時步道拓寬，可能影響到老樹，撫遠公園一旁是汙水處理廠，沒有敦親睦鄰反而撈過界砍樹，「工程為環境教育館，卻諷刺的砍樹」。

公燈處表示，撫遠公園的樹穴狹小且樹木密植，導致鄰道路側樹木向光性驅使下，生長傾斜、重心偏移。民國108、110、112年發生無預警壓倒車輛和鄰房雨庇等狀況，座談會中，民眾也表達希望能換植其他樹種。

撫遠公園即將整修，居民憂心園內繁盛的樹木被移除。記者邱書昱／攝影

公燈處表示，公園鄰道路側樹木45株、內部32株經專家檢驗為高風險樹木會移除，剩餘209株保留。會再種植34株觀花型喬木，公園改造後將有243株喬木，以提供市民安全、舒適的公園休憩環境品質。

台灣樹人會表示，台北市有關移植與移除有嚴重的不合比例原則，造成移除比移植更為容易的荒謬局面，公燈處的評估判斷開了「移除後門」，只有一個機關的認定，缺乏開放民眾參與程序。

北市近期屢遭樹保團體抗議，身為老樹列管單位的文化局，局長蔡詩萍昨承諾「會在寸土寸金的北市，認真守護老樹」，在土地開發與樹保之間，完成這不可能的任務。

議員許淑華認為，樹木保存和土地開發並無衝突，保存老樹凸顯一個都市進步的價值，以歐洲、日本為例，當興建工程區域內有老樹時，會以樹木生長為優先，建設會做微調。