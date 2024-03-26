新北河濱春日百花爭豔 羊蹄甲與苦楝雙姝接力綻放

春季來臨，迎來穿暖花開，新北河濱公園多處也百花爭豔，像板橋江子翠河口景觀河濱的羊蹄甲正盛開，樹林山佳河濱的沐心池畔也正值苦楝花期，淡紫色小花鑲嵌在青綠之間，雙姝接力盛開景緻為河濱增添濃厚春日氣息。

新北高灘處指出，「羊蹄甲」屬落葉喬木，春季先開花後才生長樹葉，其葉形造型前端分叉似羊蹄，葉端鈍而圓，故而得名，另又美名「印度櫻花」或「香港櫻花」；羊蹄甲分布於板橋至土城媽祖田自行車道沿線，主要集中於江子翠河口景觀河濱公園與浮洲藝術河濱公園等處。

「苦楝」為台灣本土的原生樹種，其植株生長特性適應力極強，可說是不畏潮風、鹹土且抗旱，優點不僅如此，其樹根深長有利於水土保持特性，是台灣河邊造林常見的樹種之一。苦楝分布於樹林山佳沐心池及三鶯棒壘球場運動公園遊戲場周邊沿線，主要集中於樹林山佳沐心池畔周邊與三鶯棒壘球場運動公園自行車道沿線等處。

高灘處長張修銘分享，除賞花外，大漢溪流域河濱公園擁有豐富的自然生態環境及特色地標景點，像新海人工濕地有豐富生態，沿途行經新月橋，站在池畔旁可見橋梁倒映在河面美景。