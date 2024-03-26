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汐止文化里櫻花季檢討 市集、攝影比賽再增加

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康誥坑溪櫻花季檢討會，包括農夫市集及攝影比賽，都希望明年做調整增加。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康誥坑溪櫻花季檢討會，包括農夫市集及攝影比賽，都希望明年做調整增加。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康誥坑溪沿著溪岸200多株的櫻花春天盛開，吸引很多民眾賞花拍照留念，而一年一度的文化里櫻花季也已經圓滿落幕，為了明年的花季辦的更好，汐止區公所也召開了檢討會，包括農夫市集及攝影比賽，都希望明年做調整增加。

汐止區長林慶豐表示，針對113年度康誥坑溪文化里櫻花季的活動開檢討會，主要的一部分也要謝謝今年度所有參與的單位以及合作的伙伴，感謝他們的協助，會議也請大家集思廣益，期盼去蕪存菁，讓文化里櫻花季越辦越有特色。討論後對於農夫市集的攤位數明顯比較不夠，希望能做的更好，還有攝影比賽的部分，期盼能再增加一些獎項，讓更多人參與，此外也希望有更多相關的單位，比如市場、店家能共襄盛舉，所以，會廣邀有興趣合作的伙伴，一起來行銷汐止文化里櫻花季的活動。

文化里長余寶聰指出，期待明年的櫻花季會更好，有建議了幾項，最重要的一點是農會市集部分，攤位明顯不足，預計明年在廟的前面再增加幾個攤位熱鬧一下，畢竟文化里的櫻花是汐止的代表作，也是汐止的特色，期盼能夠辦的更好，讓更多人知道參與。

攝影比賽 櫻花季 汐止

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