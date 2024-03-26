幫家扶童顧交通安全 觀天下有線送兒童安全帽

下個星期就是兒童節，觀天下有線電視公司和往年一樣，在今年也準備貼心的兒童節禮物，今(26)日送到汐止家扶中心，這次捐贈的是小朋友的安全帽，希望讓孩子們都能有適合自己頭型尺寸的安全帽，守護他們的交通安全。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，今天代表觀天下來贈送汐止家扶中心兒童節禮物，今天送的是小朋友最需要的安全帽，這個能夠守護小朋友的安全，在爸爸媽媽騎機車載小朋友的時候，可以做更好的保護，也希望能拋磚引玉，讓更多社會團體、汐止在地企業一起來參與。

基隆家扶中心主任陳美君說，非常感謝觀天下來捐贈兒童節禮拜，每年堅持在兒童節前夕做公益，事先會問小朋友需要什麼，在討論評估後，因為家長在載孩子的安全上，小朋友的安全帽是不是符合安全，這是家扶很關心的議題，而家扶受扶助家庭的家長都是經濟比較弱勢，家裡的家長有的有工作，有的沒辦法工作，有的是沒有父母或隔代教養，其實大家都在為五斗米折腰，很難去想自己的孩子是不是需要一頂安全帽，幾乎是不太可能，所以，這次就希望能夠送安全帽，因為，現在機車是非常方便的交通工具，也可能是唯一的代步工具，有些小小孩戴大人的安全帽更不安全，所以，真的很感謝。

了解孩子們的需求後，觀天下捐贈一批安全帽，今天也將禮物送到小朋友手中，安全帽上頭都有不同的卡通圖案，有角落生物、波力、蜘蛛人等等，選一頂喜歡的戴回家，孩子們都好開心，值得一提的是，現場汐止警分局也配合做交通安全宣導，提醒大人小孩行車、行人安全。

汐止警分局副分局長林柏宏指出，很高興今天來家扶中心參加這麼有意義的活動，而且是在兒童節前夕，經由活動來宣導行人用路人安全，尤其是小朋友的部分，希望小朋友過馬路的時候，家長能注意交通號誌、衣著上也能穿著比較明顯明亮的衣服增加辨識度，騎機車的時候，能配戴安全帽且坐在後座，千萬不要站在機車踏板上。