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台智光大戰蹭蔣會得分？ 她點出柯文哲忘了自己是前任市長

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台智光案引發前後任首都市長戰火，現任市長蔣萬安（右）、前任市長柯文哲（左）隔空交火。記者林俊良／攝影
台智光案引發前後任首都市長戰火，現任市長蔣萬安（右）、前任市長柯文哲（左）隔空交火。記者林俊良／攝影

台北市警用監視器傳輸費爭議引爆柯文哲蔣萬安開戰。蔣萬安宣布啟動解除柯文哲任內訂的3M2200元專約費率合約後，昨天社群再度引爆挺柯、蔣網友開戰，曾幫柯文哲操刀官方社群、民眾黨2020不分區提名人吳靜怡今天問，「柯文哲蹭蔣萬安能得分嗎？失敗後用側翼打藍綠有用嗎？」並點出「柯文哲以為自己是評論員，卻忘了自己是前市長。」

對於柯文哲日前說「簡單的早就做了，哪輪得到李四川？」吳酸，柯這句話確實是實話，如同監視器配置網速，早該2M逐步升級為3M，但為省錢還能避開系統汰換的空窗期，出了個用軟體壓縮就能搞定的鬼點子，北流、北藝、大灣北段、社子島開發等一堆追加預算、罰款、爛攤子都給了李四川。

吳靜怡說，柯文哲定調「台智光」是藍綠議員與財團勾結的弊案，網路開始有人放出藍綠議員的質詢、言論，疑似刻意帶風向，但若有議員真有問題，柯文哲為何不直接公開說誰有問題就好？

25年BOT案要檢討，她說，但柯文哲簽了這麼多50年精華地段土地的案子要不要都拿出來討論一下。柯文哲以為自己是評論員，卻忘了自己是前市長，「你就是選擇性的正義才導致這案子的爆發」，台智光弊案的問題是錢，而回扣就是來自收費，收費跟費率當然有關。

吳靜怡點出，任何人民都可以嗆蔣萬安和李四川，但柯文哲是前任市長，更何況現在藍白作戰，還想拉民進黨王世堅進來打，簡直是笑話。

吳靜怡 柯文哲 蔣萬安

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