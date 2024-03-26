大直鄰損案 基泰：與多人和解 暫不復工

北市中山區大直街「基泰大直」建案，去年9月因開挖不慎，連續壁斷裂，導致鄰房下陷，25戶無家可歸、近百戶受損，建案遭勒令停工，基泰建設昨表示，建案事故賠償已達市府解除列管標準，但因都更程序關係，短期內暫不復工。建管處說，目前未收到基泰提出解除列管或建物損鄰任一方提出代為協調申請，未達到解除列管條件。

基泰表示，由福益營造公司承包的「基泰大直」建案事故發生後，公司進行人事改組，由新任高階主管與團隊，處理賠償事宜，目前25拆除戶重建案已依都更程序進行，因程序關係，短期內暫不施工。

對於179戶鄰損受災戶與道明國際學校理賠，基泰說，已與多位受災戶、學校達成和解，已達到巿府鄰損賠償解除列管標準，基於企業責任，以公會鑑定價的1.2倍做賠償基礎，為受災戶爭取最大幫助。對於不願和解受災戶，基泰公司予以尊重，將以提存賠償金的方式，與部分受災戶進行鄰損調解程序。

建管處長虞積學表示，損鄰案件解除列管必須依規定與受損戶達成和解或進行損鄰代為協調程序完畢後，才能解除列管，目前尚未收到基泰建設提出和解解列或建損任一方提出代為協調申請，仍未達到解除列管條件。

至於基泰大直是否能復工，建管處說，未收到建方提申請，未來若要繼續施工必須完成後續施工及鄰房安全防護措施相關計畫，經專業技師公會鑑定完成，復工計畫書亦須經專業公會審定通過，確認無安全疑慮後，才能申請復工。