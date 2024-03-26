遠百寶慶店危老重建 文資會通過

去年停業的台北市遠百寶慶店危老重建發現古蹟「番學堂遺構」，探勘結果昨出爐，發現地下3公尺內皆為早期工程回填土方；雖有清代建材砂岩石塊，但都是破碎的，無法確認是屬於部分遺構，還是日治時期拆除台北城石牆再利用所遺留。北市文資大會昨通過遠百寶慶店危老審議案，業者承諾未來重建時持續施工監看，避免破壞遺構。

對於遠百寶慶店重建後的西區發展，北市商圈產業聯合會理事長洪文和直呼「樂觀其成」，因寶慶店去年熄燈後，已失去部分人潮，但西門町內的遊客愈來愈多，遠百重建後，可以擴展到更西邊，串連城中商圈，尤其每年燈節都在西區舉辦，中山堂現也都是人潮，西區多一個強棒會有加分作用。

位於台北市西門町寶慶路上的遠東百貨有51年歷史，去年熄燈時是全台現存最老的百貨公司，2022年12月底通過台北市危老重建申請，取得28%容積獎勵，基地面積1190坪，也是少數規模逾1000坪的危老案，更是北市首件申請危老的百貨公司，2023年7月24日熄燈，預計在2027年完成重建，力拚成為西區新地標。

由於重建範圍下方部分為清代「番學堂遺構」，北市文資會昨天審查考古試掘計畫成果報告。業者表示，選定2處沒有地下室的位置挖掘2公尺，發現是早期建設時的回填土方，包括柏油、混凝土、紅磚等建築廢材。

另外，業者也發現清代建材砂岩石塊，但都是破碎的，無法確認是否為番學堂遺構？還是日治時期拆除台北城石牆再利用為憲兵隊本部相關建築所遺留的。

業者指出，新建物採逆打工法施作，施工監看建議會分階段進行，「淺層監看」須注意可能存在的清代、日治遺構，「大底降挖監看」則須注意史前時代遺留。北市文資委員投票後，一致同意通過該審查案。