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等好久！汐止湖興市民活動中心拼今年底啟用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹特地到現場關心汐止湖興市民活動中心施工狀況還有進度，要拼今年底啟用。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹特地到現場關心汐止湖興市民活動中心施工狀況還有進度，要拼今年底啟用。圖／觀天下有線電視提供

爭取好幾年的汐止湖興市民活動中心終於在去年底開始施工，今(22)日新北議員白珮茹特地到現場關心施工狀況還有進度，目前工程已經完成將近一半，預計快的話六月就能完工，接下來就要開始申請執照及內裝，要拼今年底啟用。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來看湖興里活動中心興建進度，目前整個工程進度將近一半，正在進行組裝工程，希望今年年底可以讓活動中心順利取得使用執照，也針對內裝部分進行討論，希望不止工程照著進度完成，內部裝修進度也能跟上，相關的經費會請市府民政局協助，讓附近居民有一個更好的公共空間可以使用。

白珮茹指出，湖興市民活動中心爭取10幾年，突破一道道難關，從105年開始推動、去年11月工務局核發建照開始動工，今天來看整個工期是有按照工務局的報告，希望活動中心在完工後，大家有更好的使用空間。

這一帶社區二、三千戶，居住七、八千人，但是都沒有室內聚會場所，所以，一直以來地方一直推動興建活動中心，目前工程進度42％，地樑已經灌漿完成、並且進行樓地板鋼筋綁紮、機電及排水配管等工程，工程經費大約1898萬元，室內空間分為兩大空間，其中規劃為里民活動中心、及一大一小多功能室，預計6月底完成建物施作工程，接下來就要開始申請執照及內裝、設備等等，要拼今年底啟用。

新北 汐止 白珮茹 議員

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