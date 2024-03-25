等好久！汐止湖興市民活動中心拼今年底啟用

爭取好幾年的汐止湖興市民活動中心終於在去年底開始施工，今(22)日新北市議員白珮茹特地到現場關心施工狀況還有進度，目前工程已經完成將近一半，預計快的話六月就能完工，接下來就要開始申請執照及內裝，要拼今年底啟用。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來看湖興里活動中心興建進度，目前整個工程進度將近一半，正在進行組裝工程，希望今年年底可以讓活動中心順利取得使用執照，也針對內裝部分進行討論，希望不止工程照著進度完成，內部裝修進度也能跟上，相關的經費會請市府民政局協助，讓附近居民有一個更好的公共空間可以使用。

白珮茹指出，湖興市民活動中心爭取10幾年，突破一道道難關，從105年開始推動、去年11月工務局核發建照開始動工，今天來看整個工期是有按照工務局的報告，希望活動中心在完工後，大家有更好的使用空間。

這一帶社區二、三千戶，居住七、八千人，但是都沒有室內聚會場所，所以，一直以來地方一直推動興建活動中心，目前工程進度42％，地樑已經灌漿完成、並且進行樓地板鋼筋綁紮、機電及排水配管等工程，工程經費大約1898萬元，室內空間分為兩大空間，其中規劃為里民活動中心、及一大一小多功能室，預計6月底完成建物施作工程，接下來就要開始申請執照及內裝、設備等等，要拼今年底啟用。