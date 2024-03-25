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西門町大遠百重建 牽涉古蹟「番學堂遺構」探勘曝光

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司。記者許正宏／攝影
1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司。記者許正宏／攝影

位於台北市西門町寶慶路上的大遠百有51年歷史，是全台最老百貨公司，北市府核准危老，未來重建後可成為西門新地標。但重建範圍下方部分為市定古蹟「番學堂遺構」，文化局要求業者進行勘查，發現地下3公尺內皆為早期工程回填方土，未來重建時會持續辦理施工監看，文資會委員最後通過該審議案。

北市最老百貨「遠東百貨」寶慶店1972年開幕，2022年12月底通過台北市危老重建申請，取得28%容積獎勵，基地面積3663平方公尺（1190坪）是少規模逾1000坪的危老案，也是北市首件申請危老的百貨公司，2023年7月24日熄燈，預計在2027年完成重建，力拚成為西區新地標。

由於重建範圍部分下為清代「番學堂遺構」，北市文資會今審查考古試掘計畫成果報告。業者表示，選定2處沒有地下室的位置挖掘2公尺，發現是早期建設時的回填土方，包括柏油、混凝土、紅磚等建築廢材。另外，業者也發現清代建材砂岩石塊，但都是破碎的，無法確認識否為番學堂遺構，還是日治時期拆除台北城石牆再利用為憲兵隊本部相關建築所遺留的。

業者指出，新建物採逆打工法施作，施工監看建議可以分階段進行，「淺層監看」須注意可能存在的清代、日治遺構，「大底降挖監看」則須注意史前時代遺留。北市文資委員投票後，一致同意通過該審查案。

遠東百貨寶慶店30周年外觀。圖／遠百提供
遠東百貨寶慶店30周年外觀。圖／遠百提供

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