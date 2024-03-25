影／政大雄鷹隊UBA四連霸 資深學姊盧秀燕北上觀賽吶喊

UBA男籃冠軍賽昨晚於台北小巨蛋開打，由政治大學對上健行科大，政大比分一路領先，最終以92：59完成4連霸。政大畢業的資深學姊台中市長盧秀燕也到場吶喊，盧今受訪表示，政大雄鷹隊奪下四連霸總冠軍，令人非常振奮，團結了所有政大校友。

今天上午，盧秀燕出席潭子親子館暨潭陽托嬰中心開幕活動，媒體詢問昨晚北上觀賽心情，盧秀燕說，昨晚是大專籃球聯賽(UBA)公開男一級的冠軍戰，她是政治大學校友，特別北上幫政大雄鷹隊加油打氣，藉此機會和許多校友見面。最終雄鷹隊奪下四連霸總冠軍，令人非常振奮，也團結了所有政大校友。

盧秀燕也說，政大是一個文法商的學校，在各大專院校中，學生數和校友數不是最多的，但政大雄鷹隊已連續4年拿到總冠軍，非常不容易。盧秀燕難掩笑容說，很開心政大雄鷹隊再奪冠，恭喜政大。