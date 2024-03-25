被問是否參選2026年新北市長 劉和然：目前未做任何決定

中央社／ 新北25日電

新北市副市長劉和然今天接受媒體專訪，主持人黃暐瀚提問是否排除參選2026年新北市長的可能。劉和然表示，市政需要一棒接一棒，若要參選一定會告知，但目前仍未做任何決定。

劉和然上午接受廣播節目專訪時指出，從民國96年到台北縣擔任老師，迄今已37年，市政工作讓外界最有感的部分就是捷運，從前新北市長朱立倫任內規劃三環三線，到目前已逐步落實。

他說，其次是五股垃圾山處理及塭仔圳的開發，還有雙北垃圾袋互通政策，畢竟城市翻轉，市政建設需要一棒接一棒。

劉和然表示，板橋第二運動場用地BOT（民間興建營運後轉移模式）案已公告招標，目前基地達4.5公頃，未來除舉辦體育活動，還會包括文化交流及商業行為；至於新莊體育館可容納7000人，為求市場區隔，板二小巨蛋座位數將上看1.8萬到2萬個。

黃暐瀚提問，對於媒體預測內政部長林右昌、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌有可能參選新北市長的看法，以及劉和然是否做好參選新北市長的準備。

對此，劉和然表示，他無法判斷會有哪些人要參選新北市長。

至於是否參選新北市長的問題，劉和然指出，選舉很複雜，他從老師到台北縣教育局長、新北市環保局長到新北市副市長，都不在自己人生規劃中，因此不能草率決定，現階段就是會好好跟著新北市長侯友宜跑完29個行政區行動治理的基層座談會。

黃暐瀚追問，是否排除參選2026年新北市長的可能。

劉和然回答，若要參選一定會告知，「目前仍未做任何決定」。

劉和然 黃暐瀚

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