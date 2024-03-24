高雄車站中央下沉式廣場成圓倒數 分隔牆拆除中
台鐵高雄車站雲朵天棚即將合攏，中央下沉式廣場分隔牆也正在進行拆除作業，南北半圓成圓倒數中。完工後旅客不但可360度觀賞雲朵天棚，也能從最短路徑出站。目前已完成1/3拆除工作，若一切順利，將於年底完工啟用。
配合2018年10月14日鐵路地下化通車，中央下沉式廣場先啟用南半圓區域，北半圓區域則做為臨時軌用地。南北半圓間也設計分隔牆阻隔，美化彩繪後書寫「高雄車站」字樣也成為車站臨時門面。
鐵道局表示，鐵路地下化後，北半圓區域開始進行擋土設施、開挖支撐、結構、裝修等作業，並經消防檢查核可後才能啟用。分隔牆也在結構施作完成、中央拱形天棚完成應力轉移、拆除臨時柱後，進行拆除作業。
拆除範圍包含56公尺長、6公尺高、60公分厚的鋼筋混凝土牆，以及天棚7支SRC臨時柱的基礎，包括萬字型鋼柱。工程採用切割方式，減少破碎對車站營運的噪音及震動影響，SRC柱則先進行表面混凝土破碎後，再將鋼柱切割移除。
高雄車站共設計中央、南、北3個下沉式廣場，頂棚設計成片片白色雲朵天花的「雲朵天棚」，白天光線由天窗及挑空天棚自然流下，創造明亮潔淨寬敞的公共空間。
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