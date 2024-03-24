中和藤寮坑溝二期整治後 臭水溝變身親水綠廊

新北中和的藤寮坑溝尾端銜接到土城，過去惡臭且無生機，水利局前年開始整治，二期工程近期完工，串連起土城及中和1.5公里的護岸成親水綠廊，不只環境改善，也多了休憩空間。民代表示，居民都很開心，但中和大排尚未整治完成，希望市府再加快腳步。

藤寮坑溝過去惡臭難聞，水利局前年在中游完成生態復育及整治，但上游段、大部分位於土城的區域，不少住宅又是交通要道，卻尚未整治。

居民指出，該流域上游段有汙水排放問題，再加上周圍水泥式擋土牆及周圍設施老舊損壞，猶如一臭水溝，對比藤寮坑溝整治後的區段有很大差距。

水利局回應，早期河流溝渠的整治多以混凝土，考量快速排水防洪，因此衍生出生態喪失、景觀單調及不易親近的三面光渠道。

水利局長宋德仁說，藤寮坑溝二期工程經1年的努力近期完工，將三面光混凝土河道成功改造成近自然河溪，範圍從嘉慶橋至延吉橋段，將中和及土城連結起來，也找回河川生命力。

二期完工串連一期成果，成為全長1.5公里的親水綠廊，成為居民散步、休憩及鳥禽、水生動物棲息的友善空間，陸域也設友善步道及遮蔭和休憩平台。

市議員金瑞龍表示，現在生態及環境都回來了，居民當然開心，但希望市府持續加強與中央溝通爭取經費，因貫穿中和市區的中和大排僅整治一半，希望能加速協調處理。