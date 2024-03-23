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通膨價格反而降！輕婚紗當道 業者曝價格比十幾年前便宜

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市婚紗攝影商業同業公會理事長王榮文表示，業者們也跟著時代需求改變。記者邱書昱／攝影
台北市婚紗攝影商業同業公會理事長王榮文表示，業者們也跟著時代需求改變。記者邱書昱／攝影

台北春季結婚購物節提供禮服、婚攝、婚宴飯店到囍餅一條龍的服務，同時祭出多項好禮。台北市婚紗攝影商業同業公會理事長王榮文表示，十幾年前婚紗、禮服、攝影，一條龍服務約4、5萬元，現在則是壓在3萬元左右，畢竟年輕的朋友請客的桌數減少，只有親友或同事，不像以前也要邀左鄰右舍。

春季結婚購物節23日、24日於花博流行館舉辦，2天的活動，贈送新娘專用Nubra、日系手提袋、報名即可抽0元婚紗攝影方案等好禮，也提供喜餅試吃、婚戒試戴等體驗，由於近期正值海芋盛開，北市商業處也提供700朵的海芋，讓參與的新人免費拿取。

王榮文說，晚婚、少子化等確實衝擊，但是業者們也跟著時代需求改變，業績相較疫情間已回穩，現在時代不同，婚紗套裝、禮服設計到婚禮周邊小物都要改變。他舉例，六、七、八年級希望走輕婚紗、旅遊拍攝的手法，因此，婚紗設計也得跟著改變。

他說，另外，攝影也朝日常浪漫感，業者也得跟著顧客想法成長，「讓錢能花得值得。」新冠疫情是業績的分水嶺，三年下來很多人都沒有舉辦婚禮，但是可能已經有身孕或小孩出生，因此，疫情復甦後的第一年業績成長一倍，現在則恢復疫情前平穩的階段。

台北市商業處長高振源說，台北市婚紗產業享譽國際，婚紗質感一流、價格實惠，為了推廣婚紗攝影等相關產業，市府每年都透過補助讓協會申請自主辦理行銷活動，希冀推動婚紗及周邊產業蓬勃發展。

台北春季結婚購物節於23日、24日於花博流行館舉辦祭出多項好禮。記者邱書昱／攝影
台北春季結婚購物節於23日、24日於花博流行館舉辦祭出多項好禮。記者邱書昱／攝影

婚紗 疫情

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