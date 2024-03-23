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通往河濱公園 新莊瓊林陸橋啟用

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
高灘處設置「瓊林陸橋」，讓民眾能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影
高灘處設置「瓊林陸橋」，讓民眾能更安全便捷通往河濱公園。記者江婉儀／攝影

新北市重新堤外道為三重、新莊、樹林等通勤族行駛的重要道路，但行人要到河濱公園的路線，被快速道路切割，更沒有無障礙設施。高灘處2022年動工設瓊林陸橋，昨正式啟用。新北市長侯友宜表示，民眾有安全路線跟空間，不用再走「虎口」。

瓊林陸橋2022年11月開工、今年2月完工。侯友宜昨天表示，此處車速快，許多民眾要去河濱公園都要跨越馬路，「就是在走虎口」，陸橋做好之後，長輩不用爬高爬低，也有安全路線跟空間。

高灘處長張修銘表示，當時向水利署爭取在新莊區65橋下新設置瓊林陸橋，溝通費時約半年，且因施工場址下方管線密布，過程為閃避重要自來水大幹管，需使用透地雷達精準確認地下管線的位置及深度，以避免造成自來水管線爆裂，也增加工程難度。

因陸橋量體龐大，為避免設置造成大漢溪積淹水，針對該址先疏濬，而河岸地質條件不良，基樁施作困難，經會同土木、水利、結構及大地等四大公會專業技師團隊，共同研議調整施工方式後，才順利完成工程。

張修銘表示，民眾可由塔寮坑抽水站旁的瓊林陸橋至西盛環保河濱公園，不論是來運動、散步或騎乘自行車欣賞河濱風光，都是安全且友善的通行道路。

市議員鍾宏仁建議，電梯端的道路車速很快，也有畫紅線，但目前沒有避車彎或臨停區，如果民眾有接送需求，或是想讓嬰兒車、輪椅族下車，除了違規也有危險，認為可以做此規畫，另外現場指標不清楚，應該要說明前往河濱公園方向。

侯友宜 自行車

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