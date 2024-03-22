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北市臨時會流會改談話會「綠營全退席」 白營批：好意思笑國民黨？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議會今下午召開臨時會，因簽到人數不足流會，改為「談話會」時才有3名國民黨議員到場，民進黨見狀開轟後全部退席，民眾黨批離譜、藍綠只想政治操作。記者林佳彣／攝影
台北市議會今下午召開臨時會，因簽到人數不足流會，改為「談話會」時才有3名國民黨議員到場，民進黨見狀開轟後全部退席，民眾黨批離譜、藍綠只想政治操作。記者林佳彣／攝影

北市議會今下午召開臨時會，討論民進黨團、民眾黨團要求市長蔣萬安專案報告剴剴案、監視器弊案，藍營「不支持」使簽到人數不足而流會，改為「談話會」時才有3名藍營議員到場，綠營見狀開轟後全部退席。白營指「這是非常離譜狀況」，批藍綠只想政治操作，如果要討論，民進黨連留下來面對勇氣都沒有，還好意思笑國民黨

民眾黨團總召陳宥丞拿著社會局的剴剴案專案報告說，這是3個月後台北市政府的表現，大罵這是突襲台北市議會，為何開臨時會當下，下午2點準時送到議員研究室，質疑北市府有要跟議員溝通？尤其國民黨刻意技術性流會，談話會後才出現，擺明國民黨完全執政、完全傲慢。

他說，很失望國民黨團面對市政問題、制度瑕疵時選擇逃避，今天國民黨北市黨部主委黃呂錦茹甚至在議事廳門口守門，批「主委綁架民代、黨意凌駕民意」。陳也要求北市府針對剴剴案、監視器案成立專案小組，希望蔣市府完全執政、完全負責，面對問題、解決問題，「不要躲在市府大樓、國民黨多數執政暴力之下，來藐視議會。」

議員林珍羽譴責台北市政府，藐視議會、干預議會運作且偽造文書，如果今天臨時大會開不了，為何該份專案報告會用蔣萬安名義？她批，北市府近4個月不作為，卻是用假象的專案報告來矇騙，其中10頁還是搪塞內容，直呼不曉得這份報告怎麼核出。

議員張志豪說，他身為四寶爸，呼籲蔣市長正視問題並採取積極行動，也建議市府成立專案調查小組，徹查虐童案件，並修復社會安全網，恢復市民對市政府的信任。

「協尋蔣萬安、協尋台北市政府」，議員黃瀞瑩強調台北市政需要一位有肩膀的市長，蔣萬安必須承擔起剴剴案和監視器議題的責任，直言「逃得了這一周，也逃不了永遠。」她更批下午2點召開會議，書面報告直至2點5分才送到議員研究室，「請問蔣萬安面對虐童跟監視器是可以遲到的嗎？」

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