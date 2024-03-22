美國蒙哥馬利郡訪團拜會新北 侯友宜：未來可到蒙郡招商
美國馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）郡長艾瑞奇（Marc Elrich）20日率團拜會新北市長侯友宜，雙方交流招商發展、環境保育及智慧城市等議題。侯友宜表示，蒙郡以醫藥產業聞名，未來新北也可考慮到蒙郡招商。艾瑞奇也說，盼未來雙方能有更多合作機會。
侯友宜表示，艾瑞奇此行訪台參加2024智慧城市論壇，特別來拜訪新北，他感到非常榮幸，新北交通便利、腹地廣大，投資環境非常好，許多科技大廠也座落新北，蒙郡以醫藥產業聞名，未來新北也可考慮到蒙郡招商。
艾瑞奇說，蒙郡是美國馬里蘭州人口最多的郡，鄰近華府，許多聯邦政府機關坐落於此，生技、製藥產業非常發達；蒙郡與新北也有許多相似之處，兩座城市都緊鄰首都，也擁有多元族群，盼未來雙方能有更多合作機會。
新北市府表示，下午拜會結束後，訪團參觀市府9樓的災害應變中心，由消防局說明新北推動智慧防災的成果；隨後也前往新店寶高產業園區參訪。當日包括市府經發局長何怡明、秘書處長饒慶鈺、消防局副局長陳國忠、環保局副局長朱益君、資訊中心主任陳富添等陪同接見訪團。
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