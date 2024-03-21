陳俊翰生前提案落實身障參選權 北市將邀專家研議

已故罕病律師陳俊翰生前為台北市身權小組委員，他針對身障者參選權益的提案在昨天的會議中登場。台北市社會局會後表示，將依據委員共識，邀集專家學者進一步討論具體方法。

台北市身心障礙者權益保障推動小組昨天開會討論身心障礙者參選相關議題，人民民主黨召集人賴宗育會前邀集同黨成員周志文等人，到台北市政府前陳情，高喊「障礙參選無障礙，身權小組一起來」口號。

罹患重度腦性麻痺的賴宗育在口譯人員協助下表示，在2020年及2024年2度參選台北市區域立委，因口語表達困難，皆爭取延長政見發表時間，而台北市選委會2020年願意延長5分鐘至20分鐘，2024年則堅持只能用科技輔具，無法延長時間。

賴宗育肯定科技輔具的效果，但他認為機器無法呈現臨場反應及情緒，選委會卻堅持不願給予更多發表時間，此舉根本是齊頭式假平等，違反身心障礙者權利公約精神。

他說，僅管選舉已經落幕，但更要出面爭取應有權益，守護往後其他障礙者參選權益，讓所有人都能真正地被公平對待。

接下陳情書的台北市社會局身心障礙者福利科長曾春暉表示，這項討論案由是已故身障小組委員陳俊翰生前提出。

曾春暉會後轉述，此次會議達成2點共識，包含肯定選委會在幾無前例狀況下突破傳統，嘗試為身障參選人提供調整措施，以及作為溝通平台，邀集專家學者討論身障者參選權益如何落實，並將具體建議提供選委會參考。

賴宗育今年參選台北市第1選區立委，要求公辦政見發表會15分鐘的發言時間應延長為45分鐘，才能讓他完整表達訴求及願景。

選委會當時基於候選人平權原則並為兼顧選務公正性，先後舉行委員會、專家會議，決議在科技輔具協助及口譯人員全程陪同下，維持賴宗育發言時間為15分鐘。