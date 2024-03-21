快訊

兩岸關係緊張…傳政府擬開徵「戰爭稅」？政院澄清：並非事實

澳洲留學注意！23日起緊縮學生簽證規定 移民人數預計減半

台北捷運將引進「韓國樂鐵電聯車」 6大亮點曝光

剴剴案邀專家學者檢討 蔣萬安：針對訪視機制給建議

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。記者林麗玉／攝影

一歲男童剴剴遭凌虐致死案，據了解，北市社會局昨天邀專家學者包括托育代表、托嬰中心、保母協會、兒童專業律師等開檢討會，針對保母制度跟身心照顧檢討，市長蔣萬安今被問及此事，蔣說，昨天與會的專家學者也認同市府提出的7+1守護計畫，認為作為是適當的。

蔣說，專家學者也有針對要落實的探訪機制、訪視的密度等很多細節執行，給很多的建議，昨天開完會、目前彙整確定之後，就會對外公布。

蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。針對兒虐案後續檢討，蔣萬安說，昨天會議是邀集專家學找等，大家一起就未來兒童保護，可以做更好更完善的安全網。

媒體也問蔣，行政院今天有討論兒虐案，指社會局雖然是有探訪，但是沒有發現剴剴瘀青，中央的職責是要協助地方來釐清？蔣說，他要再重申，兒童保護沒有人是局外人，需要中央地方各縣市政府大家共同努力攜手合作，才能建構完善的社會安全網。

蔣說，他很希望中央能夠納入地方政府的建議，能夠讓權限更明確、機制更完善，其實他也公開表達對剴剴以及所有愛他的人表達歉意。北市府該檢討的，一定檢討，也提出了7+1計畫的作為，也得到北北基桃包括15個縣市的支持，全面來實施。所以社會局昨天也召集了專家學者已經召開會議，把專家學者各個團體代表，所提出對於7+1守護計畫的具體執行建議，把它們彙整來落實。

北市 機制 蔣萬安

延伸閱讀

要求蔣萬安專案報告、藍擬甲動反制 綠白轟被過度保護

影／捷運北環段CF690C段開工 蔣萬安親臨主持

電價調漲北捷票價跟進？ 蔣萬安向中央喊話

中職／林襄同場不合體 北環開工超嗨 蔣萬安：證明我忠實亘粉

相關新聞

剴剴案邀專家學者檢討會 蔣萬安：給予訪視機制執行建議

一歲男童剴剴遭凌虐致死案，據了解，北市社會局昨天邀專家學者包括托育代表、托嬰中心、保母協會、兒童專業律師等開檢討會，針對...

影／捷運北環段CF690C段開工 蔣萬安親臨主持

捷運環狀線南北環段工程又跨出新里程碑，銜接台北市士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段台北市路段CF690C區段標工程，...

電價調漲北捷票價跟進？ 蔣萬安向中央喊話

經濟部預計周五前開電價費率審議會，除民生用電將漲，捷運等用電大戶電價也恐調漲。交通部長王國材透露，台鐵已有在討論調整票價...

林右昌拜會雙北遭質疑作秀？ 蔣萬安引「王世堅金句」回應

內政部長林右昌近期私下拜會雙北市府，上月拜會台北市長蔣萬安後，今拜會新北市長侯友宜，不過林右昌到雙北拜會原本不公開，卻頻向媒體放話，遭質疑是否做秀？蔣萬安今被問到林右昌來拜會談社子島一事，套用立委王世堅的一句話，說「不管中餐、西餐，先給我一碗白飯」，對社子島開發，王世堅的心境，他感同身受，會持續努力。

侯友宜赴石碇、坪林行動治理 允諾解決山區自來水問題

新北市長侯友宜今天上午前往石碇及坪林進行行動治理與里長會談，侯友宜表示，里長行動治理每年舉行，里長關心的事就是里民關心的...

比9次聖筊還難…木柵集應廟130年首擲「立筊」廟方尋人 網呼神奇

擁有百年歷史的木柵集應廟昨天首度有信徒擲筊時，擲出建廟130年來第一次見到的「立筊」，廟方今晚也在臉書貼文表示，「比9次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。