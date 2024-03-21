剴剴案邀專家學者檢討 蔣萬安：針對訪視機制給建議

一歲男童剴剴遭凌虐致死案，據了解，北市社會局昨天邀專家學者包括托育代表、托嬰中心、保母協會、兒童專業律師等開檢討會，針對保母制度跟身心照顧檢討，市長蔣萬安今被問及此事，蔣說，昨天與會的專家學者也認同市府提出的7+1守護計畫，認為作為是適當的。

蔣說，專家學者也有針對要落實的探訪機制、訪視的密度等很多細節執行，給很多的建議，昨天開完會、目前彙整確定之後，就會對外公布。

蔣萬安今天上午出席捷運南環段F690Ｃ區段標開工動土典禮。針對兒虐案後續檢討，蔣萬安說，昨天會議是邀集專家學找等，大家一起就未來兒童保護，可以做更好更完善的安全網。

媒體也問蔣，行政院今天有討論兒虐案，指社會局雖然是有探訪，但是沒有發現剴剴瘀青，中央的職責是要協助地方來釐清？蔣說，他要再重申，兒童保護沒有人是局外人，需要中央地方各縣市政府大家共同努力攜手合作，才能建構完善的社會安全網。

蔣說，他很希望中央能夠納入地方政府的建議，能夠讓權限更明確、機制更完善，其實他也公開表達對剴剴以及所有愛他的人表達歉意。北市府該檢討的，一定檢討，也提出了7+1計畫的作為，也得到北北基桃包括15個縣市的支持，全面來實施。所以社會局昨天也召集了專家學者已經召開會議，把專家學者各個團體代表，所提出對於7+1守護計畫的具體執行建議，把它們彙整來落實。