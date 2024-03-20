比9次聖筊還難…木柵集應廟130年首擲「立筊」廟方尋人 網呼神奇

擁有百年歷史的木柵集應廟今天首度有信徒擲筊時，擲出建廟130年來第一次見到的「立筊」，廟方今晚也在臉書貼文表示，「比9次聖筊還難！本廟130年來首擲出『立筊』」，因廟方認為這是難得一見的神蹟，也公告出「尋人啟事」，盼協尋這名信徒。

因「立筊」不知道何時會自然倒下，現場廟方人員已用紅龍柱圍起來，廟方在臉書貼出信徒擲出「立筊」照片，有網友留言驚嘆「真的好神奇！」「尊王神威顯赫... 」。

根據道教習俗，寺廟有信眾擲出立筊，普遍認為這是神明有重要事情要傳達給信眾，一般會到神明面前再度點香，慎重請教神明，是否有要事傳達。

不過據廟方表示，今天下午這一名男性信徒到廟裡參拜、擲筊向保儀尊王問問題，擲出「立筊」後旋即離去，廟方說，這名信徒年紀約60歲、白髮，身高約160，穿灰色上衣與淺色牛仔褲，因擲出「立筊」，廟方也希望能找到這名信眾，能再到廟裡來參拜。

台北木柵集應廟主委張敏男說，過去集應廟從沒有信眾擲出立筊，這次出現「立筊」，似乎神明有事要對信眾訴說，也是神明指示廟方要盡力協助該名信徒度過難關。

木柵集應廟顧問蔡峻維表示，擲筊是傳統信仰與神明溝通的最重要方式之一。一般而言有「聖杯」表示神明同意；「笑杯」表示狀況不明，可以重新再擲筊祈求；「無杯」表示不宜行事，可以重新再擲筊請示。