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政院核定 台62延伸萬金可行性評估

聯合報／ 記者游明煌／新北報導

行政院核定台62線七堵延伸萬里及金山可行性評估，希望成為遊客到北海岸旅遊的替代道路，解決從國3基金交流道下基隆，假日大塞車噩夢。立委林沛祥說，如環評能過他樂觀其成，要有解決現況塞車配套措施。前立委蔡適應表示，國1、國3、台62線應通盤檢討車流，才能創造最大效益。

行政院前天函覆交通部公文，核定台62線七堵延伸萬里及金山可行性評估，以延伸至萬里作為優先路段先行施作，經費240億元原則同意由公共建設計畫經費支應。公路局計畫從瑪東系統至萬里景美路，建構萬里交流道，路線總長約4.9公里，道路採雙向4車道規畫。

新北市議員張錦豪說，假日大武崙一帶必塞，遇到連假或清明假期更是「大魔王」，整個北海岸到基隆道路動彈不得。終於盼到綜合規畫的新進度，這是金山萬里鄉親相當關注的好消息。

林沛祥指出，安樂區基金公路的居民，每逢假日得忍受塞車痛苦，長期以來無法解決，240億經濟效益在哪裡，還可再審慎評估，且完工不知是多少年後，無法解決現況塞車的大難題。

蔡適應表示，期盼未來完成後，基隆和北海岸地區交通可獲得大幅改善，新的路廊會不會影響地方環境要充分溝通。希望國1、國道3、台62線要妥善規畫相關配套措施，紓解尖峰時刻車流，才能得到最大效益。

基隆 塞車 萬里

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