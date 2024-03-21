天燈草案通過 最快明年初上路

天燈掉落恐引發火災成公安隱憂，新北市長侯友宜日前赴平溪區行動治理，承諾全力推動自治條例，昨天市政會議通過天燈永續發展自治條例草案，業者須申請標章依數量繳永續發展費，違者最重可開罰1萬罰鍰。議員林裔綺說，盼4月定期會審議，最快明年初上路，建議市府在條例上路前空窗期，投保第三責任險保障居民安全。

草案規定隨標章徵收永續發展費，業者只能販售有標章天燈，以便溯源，若拒絕稽查、變造、重複使用、偽造等，最重罰1萬元罰鍰，草案2020年進議會躺2年沒過，屆期不續審退回市府。

侯友宜上周赴平溪行動治理座談，里長建議推動天燈標章製作發放，收取天燈永續發展費、天燈肇災補償基金，侯允諾全力推動，草案昨在市政會議通過，侯盼議會支持加速推動。

平溪鄉魅力商圈理事長王聖凱說，平溪是天燈產業火車頭，疫後遊客量回溫，恢復疫情前的8成，過去一拖再拖的法規也該盡快落地，「先求有再求好」，建議保留機制調整永續發展費，畢竟過去沒有上路過，無法預估收多少規費才夠。

王認為，規費多少是其次，業者最怕是商業競爭不公平，例如流動攤販賣更便宜、沒有標章的天燈，政府如何稽查才是重點。

林裔綺主張，發展基金不是存愈多愈好，基於使用者付費有賠償機制是好事，現況天燈單價是200至250元，規費訂30至50元之間，業者接受度較高。