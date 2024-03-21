臨時會專案報告 藍擬甲動反制

北市最近接連發生兒虐案、監視器案等風波，民進黨、民眾黨議會黨團提案要求市長蔣萬安專案報告，市議會明天將開臨時會討論該議程，但藍營認為，2案已成政治攻防，且開議在即就能問到飽，國民黨市黨部不排除發「甲動」反制，禁黨籍議員出席臨時會，要「技術性流會」。綠白則批，「保護蔣萬安過頭」。

蔣萬安原定本周末安排台中市政參訪，但據了解，因近期接連發生一歲童剴剴遭虐死案、國民黨議員陳重文警用監視器涉貪案等風波未歇，蔣萬安與台中市長盧秀燕同框，恐怕又被刻意政治解讀，北市府決定先暫緩參訪，先將市政顧好，但這已是第二度暫緩行程，上次則是因基泰大直案。

北市議會明天臨時大會，將討論決定是否請蔣萬安赴議會專案報告，但須過半的29席議員出席，才能排入議程討論，占多數的國民黨議員成蔣萬安是否赴專案報告的關鍵。

國民黨團昨下午先辦幹部會議沙盤推演，市黨部主委黃呂錦茹認為，蔣萬安在開議後，可以讓議員「問到飽」，且監視器案，目前進入司法調查，「剴剴案」也沒有急迫性，後續可做更詳盡的法令檢討，沒必要讓市長在這時間點赴議會專案報告，不排除在臨時會前發「甲級動員」告知黨籍議員不參加臨時會。

民眾黨議會黨團總召陳宥丞表示，閃得了一時，閃不了一世，4月8日新會期即將開議，請國民黨不要保護蔣萬安過頭，面對如此社會高度矚目的虐童事件，與監視器司法疑雲，台北市長責無旁貸。

民進黨團總召簡舒培則喊話，國民黨身為台北市的執政黨，同時是議會最大黨，更該勇於面對，議員們應該一同出席臨時會，讓專案報告順利成案，朝野一心共同解決問題，中央地方一起檢視、完善台北市兒少保護制度。

民眾黨內人士認為，民眾黨專案報告會聚焦在監視器案，包括台智光與市府簽訂25年的合約，到底蔣萬安要如何處理？也會看蔣萬安怎處理這次涉貪的同黨議員？國民黨也會全力針對兒虐案和陳重文涉貪等案止血，畢竟「茶壺風暴已接近瓦斯氣爆」，勢必會與綠白展開混戰。

綠營人士則說，民進黨要求針對兒虐案專案報告，但也會注意「力道」，否則遲早也會打到自家的中央衛福部，因此事件很難都要蔣萬安或社會局扛下一切責任。