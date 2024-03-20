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清明掃墓照過來 新北公布塞車路段、啟動34條接駁車

中央社／ 新北20日電
新北市警局交通大隊分析往年掃墓車況，觀測到連假前1至2週各墓區周邊均有車多情形，20日呼籲民眾留意避開塞車路段並留意相關交通管制措施。圖／新北市交通大隊提供（中央社）
新北市警局交通大隊分析往年掃墓車況，觀測到連假前1至2週各墓區周邊均有車多情形，20日呼籲民眾留意避開塞車路段並留意相關交通管制措施。圖／新北市交通大隊提供（中央社）

清明連假將至，新北市警局交通大隊指出，連假前一至兩周各墓區周邊均有車多情形，籲民眾避開塞車路段及留意交通管制，新北市府也啟動34條接駁專車。

新北市警局交通大隊透過新聞稿指出，觀測過去幾年清明連假前一至兩週，在五股區成泰路孝義路口、中和區興南路2段399巷、三芝區101線北新路及八里區龍米路均會出現大量車流，預期今年連假各景點及交通要道將湧車潮，警方會加強交通管制。

新北交大表示，三芝區北新路是往北海福座、龍巖及懷恩墓園主要道路，適逢淡水天元宮櫻花盛開季節，預估連假期間北新路與台2線將有車多情形，警方已規畫車輛總量管制，請駕駛人搭配分流行駛替代道路措施。

民政局表示，3月23日、24日、30日、31日及4月4日至7日，各區公墓主要路口將會進行交管，民眾可利用大眾運輸及接駁專車。

軍人忠靈祠於3月23日、24日、30日、31日及4月4日在樹林區忠義街進行交管，禁止私人車輛上山，欲上山掃墓民眾，可在忠義街口搭乘免費接駁車，相關資訊可上「新北市清明服務網」查詢。

交大指出，各墓園及納骨塔多位在山區，停車空間有限，呼籲民眾運用大眾運輸工具、接駁專車或親友共乘方式前往掃墓，降低墓區周邊繞行尋找車位的交通流量。

大眾運輸 清明節 連假

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