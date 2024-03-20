日本德島縣來台推廣環境永續 淡水長者歡跳阿波舞

日本德島縣政府林業課團隊來台推廣循環森林教育，同時結合台灣科技大學建築系師生，到淡水潤福中高齡專用住宅，透過手作活動及傳統文化舞蹈體驗，讓長者親近，進而更加了解「環境永續」的重要性。活動內容豐富多彩，以德島縣民引以為豪的祭典傳統阿波舞揭幕，潤福長者們在德島職人與台科師生的帶領下，享受了舞蹈的快樂與活力。

這次來台推廣活動有 Tokushima Taiwan Group 企業組織、雲屋万次郎組合會等，包含木構造設計建築師、建材生產加工廠、建造神社等級工匠及傳統藍染匠師。

其中最受矚目的是，受聯合國教科文組織無形文化資產認定，榮獲令和五年，日本現代名工殊榮的德島指物師，富永啓司也蒞臨現場，分享他四十年來設計構思及職人經驗。

潤福生活事業股份有限公司董事長 楊子敬表示，長者們相互喜悅分享植物藍染毛巾作品。德島是日本主要天然藍染的產地之一，體驗染色的樂趣與技巧，另外日本獨特的茶道文化及優雅禮儀令人嚮往，茶道體驗課程也相當受到長者們歡迎。讓銀髮長輩也可以直接了解到日本德島許多的傳統文化與自然人文風景。

質樸的日本檜木香氣相當吸引人，此次檜木木筷製作也相當高人氣。富永康介、坂本健作及山口壽輝向長者們展示了檜木的特點和刨工工藝，隨著薄如紙片的木片慢慢刨起翻轉木條時，檜木筷就成功誕生。

德島自然素材及文化體驗為潤福長者們提供了豐富的生活體驗，促進了跨代文化交流。同時，採用自然素材也符合永續發展理念，減少對環境的負擔，創造健康、可持續的居住環境。這種融合自然、文化和永續議題的做法，體現了對環境和社會責任的關注，也非常值得倡導一起與長者們分享。