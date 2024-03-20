聽新聞
test
0:00 / 0:00

永和成功市場遊民多 住戶盼都更揮別隱憂

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北永和市三成功市場用地一樓攤販區內堆滿雜物，也有遊民正在雜物堆內睡覺。記者李定宇／攝影
新北永和市三成功市場用地一樓攤販區內堆滿雜物，也有遊民正在雜物堆內睡覺。記者李定宇／攝影

新北市永和區市三成功市場用地有近1500坪，43年前落成時樓高5層，1、2樓規畫為市場，但市場無法發展，成為一般住宅，建物老舊且一樓多數攤位無人使用，成為吸毒者、遊民聚集地，當地約400戶所有權人盼早日都更，避免住家下成「治安毒瘤」。

永和成功市場1980年興建完竣，經繼承、買賣等多次移轉，所有權人超過百人，又因早期的法令規定，市場用地不得作為容積移轉基地，或重建時必須取得全部所有權人同意等限制，且容積率240%較周邊住宅區300%低，致使產權複雜的老舊市場重建困難重重。

秀朗里長沈賜是說，早期建物規畫成市場用地，一樓有許多攤位，生意做不起來，許多攤位空著，久而久之變成吸毒者、遊民的棲身之所。加上建物老舊水泥剝落，該處約400戶所有權人期盼都更，讓此區域重振風華，揮別治安隱憂。

市議員許昭興表示，說明會讓居民與實施者建商有機會討論都更細項，政府鬆綁都更法令，讓市場用地都更為新大樓，居民也能得到回饋。她說，對建商而言時間就是金錢，必須縮短都更時間及程序，創造多贏。

吸毒 都更

延伸閱讀

吸毒、遊民群聚成「治安之瘤」 永和居民盼43年成功市場快都更

永和大陳單元5自辦公聽會 211戶改建36層大樓

桃園一爛尾工地鄰損建商卻擺爛5年 住戶憂居安抗議盼市府介入

新北永和13歲男童高處墜落 頭部重創、意識模糊送醫搶救

相關新聞

民汐線擬增機廠 地方盼住商共構

新北捷運局正辦理民汐線捷運綜合規畫，與已核定綜規的汐東捷運、基隆捷運共用社后機廠，卻無法容納營運需求，有意增設八堵機廠，...

警監視器是肥約？游淑慧曝有時空背景 轟柯文哲亂講話

國民黨北市議員陳重文涉入警察局監視器傳輸費弊案，檢調正偵辦中。國民黨議員游淑慧接受網路節目專訪時透露，上會期她在議會警衛...

板橋殯儀館困境有解？ 侯友宜接連署書：該面對就面對

新北市長侯友宜今到板橋區公所辦行動治理座談會，與126名里長面對面座談，地方議員、民眾黨立委黃國昌均到場。侯友宜表示，板...

新北春紛節23日三重登場 市府籲搭捷運公車最方便

結合音樂、市集、美食與舞蹈的2024新北春紛節將於23、24日在三重區新北大都會公園登場；新北市府交通局說，民眾可搭捷運...

台智光案專案報告 藍黨團成關鍵

國民黨議員陳重文捲北市警局監視器網路傳輸費涉貪案，民眾黨團要求市長蔣萬安專案報告台智光契約，蔣萬安昨表示尊重議會，北市議...

智慧城市展 AI蔣萬安當導覽員

2024智慧城市展登場，北市府在台北願景館以「 AI驅動未來台北」為主題，展館由市長蔣萬安的「AI分身」當導覽員，陪民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。