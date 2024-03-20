永和成功市場遊民多 住戶盼都更揮別隱憂

新北市永和區市三成功市場用地有近1500坪，43年前落成時樓高5層，1、2樓規畫為市場，但市場無法發展，成為一般住宅，建物老舊且一樓多數攤位無人使用，成為吸毒者、遊民聚集地，當地約400戶所有權人盼早日都更，避免住家下成「治安毒瘤」。

永和成功市場1980年興建完竣，經繼承、買賣等多次移轉，所有權人超過百人，又因早期的法令規定，市場用地不得作為容積移轉基地，或重建時必須取得全部所有權人同意等限制，且容積率240%較周邊住宅區300%低，致使產權複雜的老舊市場重建困難重重。

秀朗里長沈賜是說，早期建物規畫成市場用地，一樓有許多攤位，生意做不起來，許多攤位空著，久而久之變成吸毒者、遊民的棲身之所。加上建物老舊水泥剝落，該處約400戶所有權人期盼都更，讓此區域重振風華，揮別治安隱憂。

市議員許昭興表示，說明會讓居民與實施者建商有機會討論都更細項，政府鬆綁都更法令，讓市場用地都更為新大樓，居民也能得到回饋。她說，對建商而言時間就是金錢，必須縮短都更時間及程序，創造多贏。