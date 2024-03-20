民汐線擬增機廠 地方盼住商共構

新北捷運局正辦理民汐線捷運綜合規畫，與已核定綜規的汐東捷運、基隆捷運共用社后機廠，卻無法容納營運需求，有意增設八堵機廠，前晚在基隆開公聽會，擬採捷運聯合開發取得捷運設施用地。地方盼引進住商共構規畫，促進發展。

新北捷運局副局長鄭智銘說，民汐、汐東和基隆3捷運共用社后機廠，計畫將部分駐車需求及維修功能移至八堵機廠。八堵機廠占地約1.75公頃，擬採捷運聯開取得捷運設施用地，主要設置維修工廠、駐車廠、行政辦公室及其他捷運系統營運必要設施，可透過聯開方式建置住商空間、促進區域發展。

議員連恩典表示，希望採取共構引進住商空間，帶動整體開發。議員陳冠羽說，基捷綜規將八堵站訂為「水岸優質住宅社區」，可望帶動暖暖八堵、八中社區一帶發展；八堵機廠憑空出現，恐讓社宅、公共空間及客運台鐵捷運等3種運具轉乘規畫受影響，規畫方案及開工要等民汐線綜規報告核定後再定案。

基隆市交通處長王圳宏說，八堵機廠若成案，交通處將與都發處進行整體規畫與土地徵收。都發處長謝孝昆也說，市府將透過大眾運輸導向型發展（TOD）推動周邊八中社區都更，建置社宅。