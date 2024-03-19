淡水沙崙路設機車彎389位車格 預計四月動工

新北市淡水區沙崙路旁現在可以看到有許多的汽車與機車停車格，不過為了因應淡江大橋通車，未來沙崙路將有所調整，除了路幅將變更寬之外，原本機車停車格也會改成避車彎式機車停車格共有389位格位，新北市養工處也邀集地方里長等單位開說明會，預計在4月1日就會開始動工。

新北市養工處科長陳衍派表示，施工範圍從沙崙路與中正路口，到新民隧道口前共700公尺路邊兩旁的機車停車格，都會變成機車彎式停車格，共389格位，工期會分六段施作，共四個多月，而在這段期間，交通局在沙崙路周邊巷道有將部份汽車格改成或新增為機車停車格，做為施工期間的緩衝停車需求使用，對此在地里長也有建議，期盼可以一起改善。

沙崙里長彭瑀筑表示，包括了公車停靠動線位置、新民隧道前綠帶退縮為卸貨空間等等都必需做好配套。

另外新北市議員鄭宇恩也針對這次提出建議，除了公車亭的復舊以及無障礙停車格，還有幾個社區前的貨車停靠空間也都需要再做改進，對於施工期間沙崙路會沒有機車停車位，也呼籲用路人可以停到周邊巷道有超過一千多格的機車停車可以做使用，加上完工後沙崙路期盼可以規劃成更好的用路環境。