太像了！蔣萬安元宇宙分身曝 帥氣臉龐陪民眾逛智慧展
2024智慧城市展登場，今年北市府以「AI-Driven · Future Taipei / AI驅動·未來台北」為主題，展出「安全之都」、「運動之都」及「未來之都」三大願景展現智慧城市多樣風貌。今年展館亮點，將有市長蔣萬安的虛擬分身，化身為願景領航員「元宇宙市長」，陪民眾逛願景館，尤其這個蔣萬安分身元宇宙市長相當智慧，民眾還能問他問題、對他揮手，生成式人工智慧讓虛擬蔣萬安對答如流。
另，今年智慧城市展台北願景館的另一個亮點，將展示台北大巨蛋360度環景影像呈現數位場館，也宣傳2025年由北市及新北市共同舉辦的世界壯年運動會。
北市資訊局表示，今年智慧城市展，資訊局特別引入市長蔣萬安的全像3D攝影建置的AI虛擬導覽員「元宇宙市長」，以此展現以人工智慧為引擎打造的智慧城市，旨在建立以市民為核心的服務型政府。民眾參觀智慧城市展台北願景館，只要戴上眼鏡，就可以找市長蔣萬安互動，包括和蔣萬安打招呼、問問題。
2024智慧城市展期間，北市府願景館也將展示「2025雙北世壯運數位場館圖說平臺」，參觀者可以在台北大巨蛋的賽事場館完整場景快速找到比賽場地，提升賽事數位服務效能，現場也針對運動有興趣的民眾提供賽事早鳥報名，即日起至4月17日前可享7折早鳥報名優惠。
至於各展區，運動之都展區現場將展示采勳AIFIT企業提供的AI Gym多功能訓練器材，以結合AI及大數據的多功能運動訓練器民眾體驗，邀大家加入運動行列。
安全之都展區，北市府則推出三項創新市政服務，包括急救新「視」界 5G救護視訊聯防、戀戀水綠臺北水利及智慧化藥局，為市民打造了安全、舒適的生活環境，臺北更堅定地成為安全之都。
未來之都展區，參觀者將有機會目睹台北酷課雲AI智慧教學輔助平臺-酷AI系統、NTDS捷運路網及列車動態顯示系統、ADAS結合AI智聯網強化行安及管理效能、智慧水表應用服務等科技展示。
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