避免獼猴掠食傷學生 中山大學試辦提供補償金

國立中山大學校園內有不少台灣獼猴，獼猴搶食學生食物時有所聞，近日中山大學試辦「因應獼猴掠食補償學生措施」，鼓勵學生遇掠食時先保護自身安全放棄食物，一餐最高補償100元。

中山大學表示，學校為宣傳與獼猴共存政策，教導學生了解獼猴習性，避免學生因獼猴掠食而導致受傷，自今年2月1日試辦至7月31日補償試辦措施。截至今天尚無學生提出補償申請。

中山大學校園內近日張貼「因應獼猴掠食補償學生試辦措施」公告，公告內容引發討論。

公告指出，為宣傳中山大學與獼猴共存政策，避免學生因獼猴掠食而導致受傷及後續補償。今年2月起至7月底，只要在校生食物被搶，透過申請可補償學生實際被搶的餐食費用，但每人每餐上限為新台幣100元。

補償措施僅適用於學生購買校內指定店家食物，根據公告，適用商家為73階及海景以外之校內店家（米羅餐廳、E餐、山海樓、全家便利超商、萊爾富、理百福利社、翠亨福利社、文院福利社、海科院福利社、威爾西斯、角落茶食）。

校方表示，如學生遇獼猴掠食，應優先確保自身安全，立即放棄食物，立即拍照或攝影為被搶證明，並前往校內店家再購買餐食，索取發票及收據。

校方呼籲，「猴以食為天、食物不外露」，將重要物品放入隨身後背包，不拿食物、提袋、塑膠袋、紙袋，就能避免獼猴拿取。如果東西不小心被拿走，請不要攻擊或追趕獼猴，基於野生動物的本能，獼猴會跑得更遠。請在原地等候，若被拿走的物品沒有食物，獼猴翻完後就會丟棄。