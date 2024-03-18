新店文史館清明「追祖先」 十四張尋根還有獎金

清明節即將到來，新北市立圖書館新店文史館推出十四張尋根之旅，從3月29日起至9月份透過尋根問祖、耆老講古走讀小旅行、展覽、以及新書發表方式探索家族根源；其中「認祖歸宗—祖先芳名探尋」活動，邀民眾走訪斯馨祠，成功尋根的民眾，還可獲得獎金2000元。

新北市立圖書館館長王錦華表示，十四張是新店最早開發的地區之一，擁有兩百多年歷史的斯馨祠，承載十四張家族歷史，見證當地興衰。斯馨祠外仍保存有乾隆44年、西元1779年的建廟捐獻碑，記載當年集資建廟的信士名單，是地方文史保存的最佳範例。

王錦華說，新店文史館在清明前夕，推出「十四張尋根」之旅活動，希望帶大家透過有趣的「追溯祖先」活動，了解自己的姓氏源流，進而認識自己的家鄉歷史。

新店文史館「十四張尋根」之旅活動，共分兩部分，第一部分尋找祖先記憶，3月29日帶大家探尋先民開墾大坪林及十四張的歷史軌跡；3月30日邀請到斯馨祠西元1779年建廟時，捐獻金額最多的吳祿後代子孫分享十四張故事；4月13日則為「藜閣留輝—大坪林劉氏寬記支派六記研究」新書發表會，讓大家能更深入了解先民早期開墾的根源，看十四張的前世今生，活動免費，即日起開放報名。

第二部分追尋祖先痕跡，內容包括5月18日告訴大家如何運用族譜追尋祖先根源；5月18日至9月30日邀民眾一起走訪斯馨祠，追溯自己的祖先，成功尋根的民眾，還可獲得2000元獎金；十四張代表14位祖先開拓新店這塊土地的文史意涵，最後的尋根交流宴，將凝聚十四張相關家族，讓後代子孫可以更了解家族歷史。