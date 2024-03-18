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土城暫緩重劃區 汙水接管招標中
新北板橋、土城近期持續補足汙水接管範圍，熱門的土城暫緩重劃區卻靜悄悄，尚未完成接管作業，民代要求基礎建設須加速。水利局表示，土城暫緩重劃區汙水接管工程已完成設計，正辦理招標程序，另蘆洲南港子重劃區正進行汙水接管施工中，拚今年底完工。
土城暫緩重劃區接管作業牛步，有居民指出，重劃區理當要什麼都是新的，相關基礎建設也要有，結果住了新房子，卻還要自請水肥車抽水肥，相當不便。市議員林金結說，確實有接到民眾反映幾個大樓還沒有接管，目前工程已在招標中。
水利局表示，土城暫緩重劃區汙水接管工程正辦理招標程序，主要是過去該區未納入土城汙水下水道計畫範圍，後來已經納入，前年爭取到「土城區暫緩發展區及附近地區市地重劃區盈餘款」補助1.69億經費，目前正招標中。截至2月底，土城地區接管率63.12%，接管戶數5萬9807戶；預估至2026年底土城可再接管近2萬戶，接管率破82%。
另，蘆洲南港子重劃區也正施作汙水接管，水利局表示，已完成區內管線檢視，正進行區內管線修繕及用戶接管工程中，預計今年底完工。
市議員李翁月娥指出，蘆洲區汙水納管率算高，僅有一些違建情況無法施作，蘆南蘆北重劃區也應及早規畫，建物一蓋好就可接管。
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