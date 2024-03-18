林口眷村都更先拆同意戶 鄰跳腳

新北林口麗林二段63筆土地包含干城二村共1萬多坪現正都更，外溢在眷村旁有20戶尚未拆除。國防部已將土地標售給民間企業，其中4戶已同意都更，近日正拆同意戶的屋頂，未同意戶跳腳，因眷村房屋多為連棟式建築，就怕拆了1戶其他戶結構也被破壞。

林口麗林二段干城二村緊鄰林口國民運動中心，位於林口精華區，附近有新建案，元智醫學院也興建中。因立院2006年通過眷村改建條例，國防部陸續將林口干城二村的住戶遷至五股陸光新村，2014年拆除地上物，準備都更1萬多坪土地，現況多為空地。

當初眷村人口增加，部分民眾1963年起陸續外溢至鄰近市有地上自建住宅，現有20戶居於此。後續內政部擬定該區透過都更做土地開發，經國防部標售給天聯資產擔任實施者，預計興建6棟地上19至21樓、地下3樓建物，打造約2000戶的住商大樓，截至今年初已開2次公聽會，會中有住戶提優先承購土地或異地安置問題，有4戶同意拆遷。

居民反映，3月初業者未通知就來拆房屋，雖然拆除的是同意戶，但眷村建物連棟，水、電管線也相連，憂心其他老房子跟著倒塌。

議員陳明義說，雖然這些住戶沒有土地所有權，但過去幾十年向市府繳租金、房屋稅，應向所有住戶談完補償方式再拆除。

新北市都更處表示，這些住戶屬於占用戶，依法實施者需與占用戶談妥安置事宜，可換取都更獎勵讓占用戶分回一部分房產。工務局指出，業者欲拆除的建物為市有地非合法建物，無須申請拆除執照；實施者在都更計畫中提出，占用戶面積達471坪以現地安置住戶，實際分回房產由權利變換計畫內容為準，會持續溝通。