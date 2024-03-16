要都更？板橋50年「自強新村」住850戶 開首次說明會
新北市板橋區自強新村擁有約50年歷史，現約850戶。由於年代久遠且多數居民已年邁，地方里長近年頻頻反映盼能都更，日前開首次法令說明會，現場約7、80戶參與。新北都更處表示，「目前屬先期評估階段」，後續還會再續開說明會，以凝聚共識。
都更處表示，自強新村面積約3.4公頃，且是有約95張建照的特殊社區，透過議員協助牽線得知里民有想了解都更的需求，就請住都中心到場說明，包括容積率、建蔽率等，也讓民眾了解新北的多元更新政策。說明會上，有民眾認為可以蓋新房子不錯；也有人說自強新村的環境很好，不知有無其他方法改善居住機能。
都更處說，除了都更外，也有針對整建維護提出詢問，像外牆拉皮、增建電梯等，若民眾有意願，可以透過市府去找專家去評估該基地是否可行，不過目前仍在先期評估階段，因為戶數多，若大家都有共識就可分區整合，要達到都更下一步，就要收集到8成比例的意願，後續還會再請住都中心跟里長聯絡，再加開一、兩場次，讓民眾了解。
市議員黃淑君表示，由於自強新村戶數太多、面積太大，產權較細碎，有住戶擔心都更很難、很久，但還是想要先了解細則，雖然有些人會希望可以藉由公辦都更方式協助，但因為該處生活條件好，若住戶意願高，可能偏向會有建商有意願來蓋。
黃淑君建議，一般民眾最需要市府在前期的協力，提早進場，協助意見整合，說明相關程序，等到民眾的都市更新會成立後，有高度共識再退場就好，如此一來會加速都更的進行。
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