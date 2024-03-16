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「沒帶環保杯會不安心」 徐世勲接掌北市環保局長曝不解之緣

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局長徐世勲上任半個月，馬不停蹄視察、了解局務，儘管忙碌卻充滿衝勁，直言環保是百年大計，承諾持續推動淨零碳排政策。記者林佳彣／攝影
台北市環保局長徐世勲上任半個月，馬不停蹄視察、了解局務，儘管忙碌卻充滿衝勁，直言環保是百年大計，承諾持續推動淨零碳排政策。記者林佳彣／攝影

環保局前局長吳盛忠因深坑大火請辭，原客委會主委徐世勲接掌，上任半個月，馬不停蹄視察、了解局務，儘管忙碌卻充滿衝勁，直言環保是百年大計，承諾持續推動淨零碳排，強化環保局與市民溝通管道新氣象。他透露，早於議員任內與環保局結下不解之緣，因獲贈一只環保杯，養成環保杯不離身習慣，笑說「現在出門沒帶會不安心。」

今年48歲的徐世勲畢業於台灣大學植物病蟲害學系，取得紐約州立大學水牛城分校分子遺傳碩士、陽明交大管理科學所博士候選人，研究面向包含瘧疾、有機化學、生物醫學等專業，2014年擔任北市第三選區議員，長期關注警政衛生環保議題，2018年接掌客委會主委，今年3月4日轉任環保局長

「當然是有shock」，徐世勲回憶市長蔣萬安與他談及接任環保局長的心情，也謝謝蔣市長肯定他過往在客委會結合客家文化與環保、聯合國永續發展目標（SDGs）的努力，新身分施政將著重在首都的淨零碳排，盼發揮國際性都市的影響力，第一要務就是推動台北市淨零排放管理自治條例。

徐世勲說，北市2015年迄今減碳222萬噸，距離達標2030年減碳40%，還有300萬噸要努力，因此得加大力度推行，不只節能，更要儲能、創能，「如何節能減碳，最主要是觀念。」他盼改變民眾生活型態，舉例若出現某款超炫環保杯引領風潮，當人們覺得這件事很時尚，環保將不再是政策性推廣，而是融入民眾生活。

「環保局業務量很龐大，包山包海，而且非常接地氣」，徐世勲認為環保局與人民生活太息息相關，舉凡清潔隊清運、空品監控、節電等生活小細節都是。除了政策性宣導會強化與民溝通，他也希望未來與市民分享這些無名英雄在北市各角落努力的溫情故事，例如2月有人將鑽石項鍊當垃圾丟，同仁緊急攔截垃圾車成功找回。

不只照顧全台北市民，徐世勲也關心環保局超過6000人的工作環境，「比起客委會60人，員工數多了上百倍」，直呼龐大組織的管理確實是一大挑戰，因此要建立與他直接聯繫的透明溝通管道，一來是讓資訊向下傳遞效率提高，其次是提供同仁向上反映問題不受阻，打造正向職場環境，讓他們對這份工作充滿使命感。

徐世勲說，蔣市長很有決心要做好淨零碳排，期許自己領軍的台北市環保局推行許多環保政策時，作為首都，跟上2050淨零排放目標，不只要有國際視野，還要走在時代尖端，「不是做不到，而是我們有沒有決心要做」，盼創新作為能成國際學習標竿。

台北市環保局長徐世勲。記者林佳彣／攝影
台北市環保局長徐世勲。記者林佳彣／攝影
徐世勲透露，早於北市議員任內就與與台北市環保局結下不解之緣，因獲贈一只環保杯，養成環保杯不離身習慣，笑說「現在出門沒帶會不安心。」記者林佳彣／攝影
徐世勲透露，早於北市議員任內就與與台北市環保局結下不解之緣，因獲贈一只環保杯，養成環保杯不離身習慣，笑說「現在出門沒帶會不安心。」記者林佳彣／攝影

北市 客委會 減碳 環保局長

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