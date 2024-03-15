北市圖2023借閱排行榜出爐 台北人最愛韓國作家這本書

2023年台北市立圖書館總館藏量871萬1654冊，另有71萬4027冊電子書及電子雜誌。北市圖公布「2023台北閱讀力觀察報告」，全年進館使用達1249萬8993人次，外借圖書1299萬2355冊，其中文學類借閱排行榜冠軍為南韓作家金浩然的「不便利的便利店」，日本作家東野圭吾則有5本作品入榜。

北市圖表示，南韓作家金浩然的「不便利的便利店」摘下2023年文學類借閱排行榜冠軍，風格多變的推理作家東野圭吾位列熱門關鍵字第2名，以「天鵝與蝙蝠」奪下年度第4，更以5本作品入榜成為讀者最喜愛作者。至於台北人最愛非文學作品為「原子習慣」。

北市圖說，35歲以上讀者是圖書館的主力閱讀族群，占總借閱量7成，35至54歲讀者借閱量占年度總借閱量48.57%，其次為55歲以上樂齡族群301萬冊，占23.18%，再者是學童11.49%。

北市圖分析2023年，45至54歲壯年讀者所借圖書占總借閱量較2022年增加1.58%，是各年齡層成長率最高，借閱量也提升至292萬冊。

北市圖指出，在數位閱讀調查方面，2023年北市圖電子資源使用人次達303萬人次，較前年成長16.95％；「Ebook Taipei臺北好讀」電子書平台以其69萬1738冊電子書及電子雜誌最受讀者喜愛，共13萬9717位讀者使用，較前年成長14.26％。